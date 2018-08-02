"Крик відчаю": в Чорнобилі масово спилюють дерева і вивозять за межі зони (відео)

Ілюстративне фото (facebook.com/voip.friend)

В мережу потрапило відео спиляних дерев

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику масово спилюють дерева для подальшого використання за межами зони відчуження. Про це повідомляє громадський діяч Ілля Кротенко на своїй сторінці у Facebook.

"Крик відчаю! В Чорнобильському біосферному заповіднику масово пилять дерева! Таке траплялося й раніше, але зараз, за словами місцевих жителів, масштаби досягли колосальних розмірів", - написано в публікації.

Активіст розповів, що частина дерев відразу на суміжних територіях ріжеться на дошки, а відходи використовуються для роботи Іванківської ТЕС, що в Київській області. Він повідомив, що через це в околицях Іванкова значно стрибнув вгору радіаційний фон.

До публікації діяч додав відеодоказ, де чітко видно купу спиляних дерев і наїжджену стежку, якою, по всій видимості, часто користуються.

Крик відчаю! У Чорнобильському біосферному заповіднику масово пилять дерева! Таке траплялося і раніше, але зараз, за словами місцевих мешканців, масштаби сягнули колосальних розмірів. Частина дерев одразу на суміжних теріторіях ріжеться на дошки, а відходи використовують для роботи Іванківської ТЕС, через що в околицях Іванкова суттєво стрибнувши вгору радіаційний фон. Інша частина дерев їде на меблевий завод кудись у Житомирську область. Очевидно, що вся ця ситуація не можлива без участі та контролю з боку посадових осіб Державне агентство України з управління зоною відчуження, Головне управління Національної поліції у Київській області та Прокуратура Київської області. Аналогічна ситуація з незаконним рибним промислом. Значна частина річкової риби на київських ринках виловлена браконьєрським способом у Прип'пам'яті в межах ЧЗВ. Про цей бізнес під пильним наглядом місцевої поліції журналісти писали вже давно і з тих пір мало що змінилося. Звертаюся до всіх (сталкери, журналісти, політики, активісти), хто хоч якось може вплинути на ситуацію за допомогою та порадою, що можна вдіяти в цій ситуації? Аналогічне відео на Ютюбі https://youtu.be/yZowgQQr2ko Опубліковано Іллею Кротенком Середа, 1 серпня 2018 р.

Відео: масовий зруб дерев в Чорнобилі (facebook.com/illiakrotenko)

"Підготовлені спиляні дерева прямо в центрі Чорнобильської зони. Видно, що їх для чогось готують, сортують окремо, складають. Дуже добре наїжджена стежка вантажівками. Це називається заборона господарської діяльності. Свіжо, аж пахне: пару днів тому могли пиляти все це. Он вони навіть промарковані дерева", - розповів у відео активіст.

Ілля повідомив, що це було знято в районі колишнього населеного пункту Корогод. "Саме тут у лісі просто тотально, напевно, вибірково вирубуються дерева, гілочки окремо складаються, стовбури окремо. В деяких місцях видно, що стовбури спиляли, їх поруч немає, тобто їх вже вивезли. Ось так ось вирубують радіоактивні ліси Чорнобильської зони".

Він також розповів, що крім використання дерев для електростанції, іншу частину відвозять на меблевий завод в Житомирську область.

Активіст додав, що аналогічна ситуація склалася з незаконним рибним промислом. "Значна частина річкової риби на київських ринках виловлена браконьєрським способом у Прип'яті в межах ЧЗВ. Про цей бізнес під пильним наглядом місцевої поліції журналісти писали вже давно і з тих пір мало що змінилося. Звертаюся до всіх (сталкери, журналісти, політики, активісти), хто хоч якось може вплинути на ситуацію з допомогою і порадою, що можна зробити в цій ситуації?" - написав він.

Нагадаємо, в п'ятницю, 13 липня, у містечку Гостомель місцеві жителі організували акцію проти незаконної вирубки дерев.

Раніше український письменник і волонтер Олександр Міхед опублікував відео, на якому видно, як молоді люди в однакових синіх футболках оточили місце вирубки лісу в Гостомелі і нікого туди не пропускають.

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