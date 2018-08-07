Грозит экологическая катастрофа: на Донбассе из-за завода придется эвакуировать людей

Фото: mil.gov.ua

Украинцам рассказали о серьезной экологической проблеме

В селе Новгородское Донецкой области может прорваться ядовитый отстойник отходов Торецкого фенольного завода, в результате чего придется срочно эвакуировать как минимум десять тысяч людей. Прорыв отстойника грозит серьезными последствиям для экологии, сообщает "Донбасс.Реалии".

Отстойник находится на расстоянии менее трех километров от оккупированной Горловки. Глубина ядовитого озера достигает 15 м. К нему ведет трубопровод завода, длиной в 10 км. В водоеме более 300 тысяч тонн различных ядохимикатов.

Отмечается, что Фенольный завод находится в списке объектов потенциального риска для экологии Донбасса.

"В конце июля на берегу озера образовалась трещина. Сотрудники предприятия отметили, что 25 июля произошел обстрел уже после согласования "окна тишины" для проведения работ у ядовитого отстойника. Каких-либо осколков найдено не было. "Окно" закрылось 1 августа и пока опасности для окружающей среды нет", - рассказал журналист.

Из-за военных действий и взрывов дамба озера начинает оседать. По словам экспертов, периодически ее необходимо досыпать, чтобы не было утечки химических отходов. Руководство завода заверило, что утечек в грунтовые воды не было.

При этом на заводе признали, что наиболее опасным и наиболее вероятным развитием событий является авария с утечкой химикатов в реку. По реке Кривой Торец отходы с химикатами попадут в Северский Донец, потом в Дон, а затем и в Азовское море.

Видео: Жизнь по соседству с озером химикатов (krymr.com)

Министерство по вопросам оккупированных территорий внесло Фенольный завод в список потенциального риска. На дороге к заводу дежурит патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. На месте проводятся ремонтные работы в присутствии украинских военных и представителей украинской стороны в Совместном центре контроля и координации.

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