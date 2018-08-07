Загрожує екологічна катастрофа: на Донбасі через завод доведеться евакуювати людей

Фото: mil.gov.ua

Українцям розповіли про серйозну екологічну проблему

У селі Новгородське Донецької області може прорватися отруйний відстійник відходів Торецького фенольного заводу, в результаті чого доведеться терміново евакуювати як мінімум десять тисяч людей. Прорив відстійника загрожує тяжкими наслідками для екології, повідомляє "Донбасс.Реалії".

Відстійник знаходиться на відстані менше трьох кілометрів від окупованої Горлівки. Глибина отруйного озера досягає 15 м. До нього веде трубопровід заводу, довжиною в 10 км. У водоймі понад 300 тисяч тонн різних отрутохімікатів.

Відзначається, що Фенольний завод знаходиться в списку об'єктів потенційного ризику для екології Донбасу.

"В кінці липня на березі озера утворилася тріщина. Співробітники підприємства зазначили, що 25 липня стався обстріл вже після узгодження" вікна тиші "для проведення робіт у отруйного відстійника. Будь-яких осколків знайдено не було. "Вікно" закрилося 1 серпня і поки небезпеки для навколишнього середовища немає", - розповів журналіст.

Через військові дії і вибухи дамба озера починає осідати. За словами експертів, періодично її необхідно досипати, щоб не було витоку хімічних відходів. Керівництво заводу запевнило, що витоків в грунтові води не було.

При цьому на заводі визнали, що найбільш небезпечним і найбільш імовірним розвитком подій є аварія з витоком хімікатів в річку. По річці Кривий Торець відходи з хімікатами потраплять в Сіверський Донець, потім в Дон, а потім і в Азовське море.

Відео: Життя по сусідству з озером хімікатів (krymr.com)

Міністерство з питань окупованих територій внесло Фенольний завод в список потенційного ризику. На дорозі до заводу чергує патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. На місці проводяться ремонтні роботи в присутності українських військових і представників української сторони в Спільній центрі контролю і координації.

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