"Уникальный исторический район": в Одессе массово уничтожают деревья ради застройки (видео)

Фото: Вырубка деревьев в Одессе (facebook.com/balinskyy.vladislav)

Активисты жалуются на незаконные строительные работы

В Одессе в исторической местности массово вырубают деревья. Активисты требуют объяснений от главы города и местных депутатов. О происходящем написал Владислав Балинский на своей странице в соцсети Facebook.

Вырубка проходит по адресу Гагаринское плато, 4.

"Я понаехавший общественник... И мне очень больно! Одесса, Гагаринское плато, 4", - написал он.

Видео: Вырубка деревьев в Одессе (facebook.com/balinskyy.vladislav)

"Только что на аппаратном совещании одесского исполкома - и. о. начальника экологии Одессы Денисенко В. И. ответил, что якобы все процедуры относительно вырубки около трехсот деревьев по адресу Гагаринское плато, 4 были соблюдены: "было проведено обследование и результатом стал акт, а горзелентресту выдан расчет относительно компенсаторной стоимости деревьев". У городского головы, все равно, остались вопросы, поэтому вызвал всех профильных начальников к себе в кабинет после совещания", - написал Балинский в комментариях.

Позднее он добавил архивное видео с места происшествия.

"Вот, архивные съемки двухлетней давности, которые я делал сразу после передачи Трухановым Одесского дома приемов компании "Дофин" в аренду на три года", - сообщил активист.

Видео: Арзивные схемки (facebook.com/balinskyy.vladislav)

Фото: Гагаринское плато (facebook.com/balinskyy.vladislav)

"Оккупация Одессы продолжается. Приморский район в результате незаконной коррупционной застройки побережья и отсутствии городского планирования, в ближайшее время станет непригодным для жизни. Дай Бог, чтобы на Гагаринском плато обошлось без техногенных катастроф и человеческих жертв", - отметил Балинский.

Фото: Гагаринское плато (facebook.com/balinskyy.vladislav)

"Сейчас уже и Галантерник с помощью Труханова уничтожают этот уникальный исторический район Одессы. Так, 04.08.2018, около десяти молодых человек с бензопилами в течении получаса уничтожили более двухсот деревьев расположенных в парковой зоне Дома приемов Одесского горсовета, который ранее был за гроши передан ООО "Дофин", принадлежащей компаньону г-на Труханова - Галантерику В.И.!" – рассказал он.

Скриншот поста (facebook.com/balinskyy.vladislav)

Скриншот комментариев (facebook.com/balinskyy.vladislav)

Скриншот поста (facebook.com/balinskyy.vladislav)

Скриншот поста (facebook.com/balinskyy.vladislav)

Ранее сообщалось, что в Чернобыле массово спиливают деревья и вывозят за пределы зоны.

Напомним, в сети показали кадры вырубки леса в Киеве.

Кстати, под Киевом за один день вырубили около сотни 50-летних сосен.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море (видео: STYLER.rbc.ua)