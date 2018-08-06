"Унікальний історичний район": у Одесі масово знищують дерева заради забудови (відео)

Фото: Вирубка дерев в Одесі (facebook.com/balinskyy.vladislav)

Активісти скаржаться на незаконні будівельні роботи

В Одесі в історичній місцевості масово вирубують дерева. Активісти вимагають пояснень від голови та місцевих депутатів. Про те, що відбувається, написав Владислав Балінський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Вирубка проходить за адресою Гагарінське плато, 4.

"Я понаїхавший громадський активіст... І мені дуже боляче! Одеса, Гагарінське плато, 4", - написав він.

Відео: Вирубка дерев в Одесі (facebook.com/balinskyy.vladislav)

"Тільки що на апаратній нараді одеського виконкому - в. о. начальника екології Одеси Денисенко В. І. відповів, що нібито всі процедури щодо вирубки близько трьохсот дерев за адресою Гагарінське плато, 4 були дотримані: "було проведено обстеження і результатом став акт, а горзелентресту виданий розрахунок щодо компенсаторної вартості дерев". У міського голови, все одно, залишилися питання, тому викликав усіх начальників профільних до себе в кабінет після наради", - написав Балінський в коментарях.

Пізніше він додав архівне відео з місця події.

"Ось, архівні зйомки дворічної давності, які я робив відразу після передачі Трухановим Одеського будинку прийомів компанії "Дофін" в оренду на три роки", - повідомив активіст.

Відео: Арзивные схемки (facebook.com/balinskyy.vladislav)

Фото: Гагарінське плато (facebook.com/balinskyy.vladislav)

"Окупація Одеси триває. Приморський район в результаті незаконної корупційної забудови узбережжя і відсутності міського планування, найближчим часом стане непридатним для життя. Дай Бог, щоб на Гагарінському плато обійшлося без техногенних катастроф і людських жертв", - зазначив Балінський.

Фото: Гагарінське плато (facebook.com/balinskyy.vladislav)

"Зараз вже і Галантерник з допомогою Труханового знищують цей унікальний історичний район Одеси. Так, 04.08.2018, близько десяти молодих людей з бензопилами протягом півгодини знищили більше двохсот дерев розташованих в парковій зоні Будинку прийомів Одеської міськради, який раніше був за копійки переданий ТОВ "Дофін", що належить компаньйону пана Труханова - Галантерику В.І.!" – розповів він.

Скріншот поста (facebook.com/balinskyy.vladislav)

Скріншот коментарів (facebook.com/balinskyy.vladislav)

Скріншот поста (facebook.com/balinskyy.vladislav)

Скріншот поста (facebook.com/balinskyy.vladislav)

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