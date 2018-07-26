Откуда в Киеве появились медузы: эксперт объяснил опасность Днепра

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Эксперт заявил, что Днепровские водохранилища напоминают коктейль из таблицы Менделеева

На пляжах Киева отдыхающие все чаще находят медуз. В Днепровских водохранилищах из-за повышения уровня солености воды появились морская рыба-игла и мелкие медузы, и теперь это не редкое явление в водах Днепра. Об этом сообщил председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков изданию "Голос.ua" .

"Днепр перегородили дамбами, поэтому сила течения реки значительно уменьшилась. В каскаде Днепровских водохранилищ за это время возникла своя экосистема, которая отличается от речной", - рассказал эксперт.

Он утверждает, что состав воды Днепра в водохранилищах напоминает "коктейль" из химических элементов из всей таблицы Менделеева, что поспособствовало повышению уровня солености воды.

Отмечается, что несколько лет назад рыбу-иглу можно было встретить только в дельте Днепра и в Каховском водохранилище, однако теперь они в большом количестве проживают в Днепровских заливах в Киеве.

"Днепр с невероятной скоростью мелеет и зарастает. Только в столичной акватории реки зафиксировано 57 отмелей, которые за 3-5 лет могут превратиться в острова", - отметил Чистяков.

Он подчеркнул, что необходимо принять экстренные меры, иначе последствия будут катастрофическими.

"Это приведет к катастрофическим последствиям, если не принять экстренные меры. Мы просто преступно распоряжаемся природными богатствами. Украине давно было необходимо разработать новую водную политику. Пресную воду необходимо признать стратегическим ресурсом страны и с ответственностью относиться к ее использованию и охране", - предупредил специалист.

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