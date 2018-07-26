Звідки у Києві з'явилися медузи: експерт пояснив небезпеку Дніпра

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Експерт заявив, що Дніпровські водосховища нагадують коктейль з таблиці Менделєєва

На пляжах Києва відпочивальники все частіше знаходять медуз. У Дніпровських водосховищах через підвищення рівня солоності води з'явилися морська риба-голка і дрібні медузи, і тепер це звичайне явище в водах Дніпра. Про це повідомив голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков виданню "Голос.ua".

"Дніпро перегородили дамбами, тому сила течії річки значно зменшилася. У каскаді Дніпровських водосховищ за цей час виникла своя екосистема, яка відрізняється від річкової", - розповів експерт.

Він стверджує, що склад води Дніпра в водосховищах нагадує "коктейль" з хімічних з усієї таблиці Менделєєва, що посприяло підвищенню рівня солоності води.

Відзначається, що близько трьох років тому рибу-голку можна було зустріти тільки в дельті Дніпра і в Каховському водосховищі, проте тепер вони у великій кількості проживають в Дніпровських затоках в Києві.

"Дніпро з неймовірною швидкістю міліє і заростає. Тільки в столичній акваторії річки зафіксовано 57 мілин, які за 3-5 років можуть перетворитися в острова", - зазначив Чистяков.

Він підкреслив, що необхідно вжити екстрених заходів, інакше наслідки будуть катастрофічними.

"Це призведе до катастрофічних наслідків, якщо не вжити екстрених заходів. Ми просто злочинно розпоряджаємося природними багатствами. Україні давно потрібно було розробити нову водну політику. Прісну воду необхідно визнати стратегічним ресурсом країни і з відповідальністю ставитися до її використання та охорони", - попередив фахівець.

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