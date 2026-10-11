Брат убил родителей и ранил победителя "Зважених та щасливих": Грабовый вышел на связь

Победитель 10-го сезона шоу "Зважених та щасливих" Вячеслав Грабовый, который в конце августа пережил семейную трагедию и получил ранения, продолжает лечение. Через месяц после стрельбы мужчина показал последствия травмы и опубликовал видео из больницы.

Что показал Вячеслав и как он чувствует себя сейчас, рассказывает Styler.

Грабовой показал последствия ранения

В своих Instagram Stories Вячеслав опубликовал видео, на котором сидит в колесном кресле. На кадрах видна его травмированная и перебинтованная нога.

Мужчина рассказал, что после перевязки решил ненадолго выбраться из палаты и выпить кофе. На видео он рассказывает о своем самочувствии и с юмором комментирует пребывание в больнице.

Судя по опубликованным кадрам, Грабовой пока передвигается с помощью колесного кресла. В то же время, подробностями своего лечения и прогнозами восстановления он не делился.

Какую трагедию пережил Вячеслав Грабовый

В конце августа в семье победителя "Зважених та щасливих" произошла трагедия. Как ранее подробно рассказывал Styler, в одном из многоквартирных домов Киевского района Одессы брат Грабового открыл огонь из охотничьего ружья.

В результате стрельбы погибли родители Вячеслава, а сам он получил ранения и попал в больницу. После этого его брат забаррикадировался в квартире и застрелился.

О состоянии Грабового тогда рассказала его тренер из "Зважених та щасливих" Марина Боржемская. Она сообщила, что мужчина находится в больнице и призвала поддержать его. Также был открыт сбор на погребение родных и другие расходы после трагедии.

Впоследствии Вячеслав сам вышел на связь и поблагодарил всех, кто его поддерживает.

Как Вячеслав Грабовый победил в "Взвешенных и счастливых"

Широкой аудитории Вячеслав Грабовый стал известен благодаря участию в 10-м сезоне "Зважених та щасливих". В начале проекта его вес составлял 195 кг при росте 178 см.

За время участия в шоу одессита удалось похудеть на 104 кг. В финале его вес составил 91 кг, а результат принес ему победу в сезоне.

Вячеслав Грабовый (фото: СТБ)

После завершения проекта Грабовый продолжил следить за своей физической формой и рассказывать в соцсетях о жизни после масштабного похудения.