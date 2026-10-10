Хрустящие куриные стрипсы в остро-сладком соусе: рецепт закуски на выходные (видео)

Если хочется приготовить курицу с хрустящей корочкой, попробуйте сделать стрипсы - полоски филе в двойном панировании. После жарки их покрывают соусом с медом, чили и чесноком.
Как приготовить этот рецепт, рассказывает Styler.
Что нужно для приготовления
Необычный рецепт появился у Instagram cozykitchenbysom. Такое блюдо может стать хорошим вариантом закуски на вечер, особенно если хочется полакомиться чем-нибудь вкусным в выходные.
Ингредиенты
Для курицы и маринада:
- куриное филе - 500 г
- пахта - 240 мл
- острый соус - 3 ст. л.
- соевый соус - 1,5 ст. л.
- сушеный чеснок в порошке - 1 ст. л.
- сушеный лук в порошке - 1 ст. л.
- молотая паприка - 1 ст. л.
- черный молотый перец - 1,5 ч. л.
- лимонный сок - 1 ст. л.
- соль - по вкусу.
Для панировки:
- пшеничная мука - 240 г
- кукурузный крахмал - 55 г
- пищевая сода - 1 ч. л.
- сушеный чеснок в порошке - 1 ст. л.
- сушеный лук в порошке - 1 ст. л.
- молотая паприка - 1 ст. л.
- черный молотый перец - 1,5 ч. л.
- соль - по вкусу.
Для сладко-острого соуса:
- чеснок - 3 зубчика
- кетчуп - 6 ст. л.
- острый соус - 3 ст. л.
- соевый соус - 1,5 ст. л.
- мед - 3 ст. л.
- соус чили с чесноком - 1,5 ст. л.
- лимонный сок - 1 ст. л.
- черный молотый перец - 1/2 ч. л.
- соль - по вкусу
- холодное сливочное масло - 40 г.
Также понадобится рафинированное растительное масло для жарки во фритюре.
Количество муки, крахмала и сливочного масла в граммах приведено примерно по таблице мер King Arthur Baking.
Как приготовить
Нарежьте куриное филе полосками примерно одинаковой толщины.
В миске смешайте пахту, острый и соевый соусы, лимонный сок, сушеный чеснок, лук в порошке, паприку, перец и соль. Добавьте курицу, перемешайте, накройте и оставьте мариноваться в холодильнике на 1-2 часа.
В другой миске соедините муку, кукурузный крахмал, соду, сушеный чеснок, лук в порошке, паприку, перец и соль.
Извлеките курицу, оставив маринад для повторного обмакивания. Каждую полоску обваляйте в сухой смеси, снова окуните в маринад и еще раз обваляйте в панировке. Плотно прижимайте смесь к мясу, чтобы образовался неровный слой с мелкими хлопьями.
Выложите запанированные полоски на решетку и оставьте на 2-3 минуты. После панировки выбросьте остатки маринада и сухой смеси, которые контактировали с сырой курицей.
Во фритюрнице или глубокой кастрюле нагрейте растительное масло до 170-175 градусов. Ее должно быть достаточно, чтобы куриные полоски были погружены в растительное масло. Жарьте порциями примерно 5-7 минут до золотистой корочки.
Готовность проверьте кухонным термометром: температура внутри самой толстой части кусочка должна достигнуть не менее 74 градусов. Такой ориентир для птицы приводит FoodSafety. Время жарки зависит от толщин полосок, поэтому при необходимости продолжите приготовление.
Готовую курицу переложите на отдельную чистую решетку, чтобы стекло лишнее масло.
Для соуса измельчите чеснок. Смешайте его в сотейнике с кетчупом, острым и соевым соусами, медом, соусом чили с чесноком, лимонным соком и перцем. Попробуйте смесь и при необходимости добавьте соль.
Нагрейте соус и готовьте 2-3 минуты от начала появления пузырьков, помешивая.
Выключите огонь и снимите сотейник из плиты. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перемешайте, пока оно не растает, а соус станет однородным и блестящим.
Переложите готовые стрипсы в большую миску, добавьте соус и осторожно перемешайте, чтобы он укрыл каждый кусочек. Подавайте горячими.
Что учесть во время приготовления
- Пахту можно заменить кефиром. Для этого маринада возьмите 240 мл обыкновенного кефира без сахара и вкусовых добавок. Кефир в качестве альтернативы пахти предлагают в Good Food.
- Учитывайте остроту готовых соусов. Для более мягкого и нежного вкуса можно уменьшить количество острого соуса в маринаде и соусе для подачи.
- Проверяйте температуру масла между порциями. После добавления курицы она снижается. Перед следующей порцией дождитесь, пока масло снова нагреется до 170-175 градусов.
- Добавляйте соус перед подачей. От контакта с ним панировка постепенно размокается, поэтому не оставляйте готовые стрипсы в соусе надолго.
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