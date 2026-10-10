Хрустящие куриные стрипсы в остро-сладком соусе: рецепт закуски на выходные (видео)

Если хочется приготовить курицу с хрустящей корочкой, попробуйте сделать стрипсы - полоски филе в двойном панировании. После жарки их покрывают соусом с медом, чили и чесноком.

Как приготовить этот рецепт, рассказывает Styler.

Что нужно для приготовления

Необычный рецепт появился у Instagram cozykitchenbysom. Такое блюдо может стать хорошим вариантом закуски на вечер, особенно если хочется полакомиться чем-нибудь вкусным в выходные.

Ингредиенты

Для курицы и маринада:

куриное филе - 500 г

пахта - 240 мл

острый соус - 3 ст. л.

соевый соус - 1,5 ст. л.

сушеный чеснок в порошке - 1 ст. л.

сушеный лук в порошке - 1 ст. л.

молотая паприка - 1 ст. л.

черный молотый перец - 1,5 ч. л.

лимонный сок - 1 ст. л.

соль - по вкусу.

Для панировки:

пшеничная мука - 240 г

кукурузный крахмал - 55 г

пищевая сода - 1 ч. л.

сушеный чеснок в порошке - 1 ст. л.

сушеный лук в порошке - 1 ст. л.

молотая паприка - 1 ст. л.

черный молотый перец - 1,5 ч. л.

соль - по вкусу.

Для сладко-острого соуса:

чеснок - 3 зубчика

кетчуп - 6 ст. л.

острый соус - 3 ст. л.

соевый соус - 1,5 ст. л.

мед - 3 ст. л.

соус чили с чесноком - 1,5 ст. л.

лимонный сок - 1 ст. л.

черный молотый перец - 1/2 ч. л.

соль - по вкусу

холодное сливочное масло - 40 г.

Также понадобится рафинированное растительное масло для жарки во фритюре.

Количество муки, крахмала и сливочного масла в граммах приведено примерно по таблице мер King Arthur Baking .

Как приготовить

Нарежьте куриное филе полосками примерно одинаковой толщины.

В миске смешайте пахту, острый и соевый соусы, лимонный сок, сушеный чеснок, лук в порошке, паприку, перец и соль. Добавьте курицу, перемешайте, накройте и оставьте мариноваться в холодильнике на 1-2 часа.

В другой миске соедините муку, кукурузный крахмал, соду, сушеный чеснок, лук в порошке, паприку, перец и соль.

Извлеките курицу, оставив маринад для повторного обмакивания. Каждую полоску обваляйте в сухой смеси, снова окуните в маринад и еще раз обваляйте в панировке. Плотно прижимайте смесь к мясу, чтобы образовался неровный слой с мелкими хлопьями.

Выложите запанированные полоски на решетку и оставьте на 2-3 минуты. После панировки выбросьте остатки маринада и сухой смеси, которые контактировали с сырой курицей.

Во фритюрнице или глубокой кастрюле нагрейте растительное масло до 170-175 градусов. Ее должно быть достаточно, чтобы куриные полоски были погружены в растительное масло. Жарьте порциями примерно 5-7 минут до золотистой корочки.

Готовность проверьте кухонным термометром: температура внутри самой толстой части кусочка должна достигнуть не менее 74 градусов. Такой ориентир для птицы приводит FoodSafety . Время жарки зависит от толщин полосок, поэтому при необходимости продолжите приготовление.

Готовую курицу переложите на отдельную чистую решетку, чтобы стекло лишнее масло.

Для соуса измельчите чеснок. Смешайте его в сотейнике с кетчупом, острым и соевым соусами, медом, соусом чили с чесноком, лимонным соком и перцем. Попробуйте смесь и при необходимости добавьте соль.

Нагрейте соус и готовьте 2-3 минуты от начала появления пузырьков, помешивая.

Выключите огонь и снимите сотейник из плиты. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перемешайте, пока оно не растает, а соус станет однородным и блестящим.

Переложите готовые стрипсы в большую миску, добавьте соус и осторожно перемешайте, чтобы он укрыл каждый кусочек. Подавайте горячими.

Что учесть во время приготовления