Хрусткі курячі стріпси в гостро-солодкому соусі: рецепт закуски на вихідні (відео)

Якщо хочеться приготувати курку з хрусткою скоринкою, спробуйте зробити стріпси - смужки філе в подвійному паніруванні. Після смаження їх покривають соусом із медом, чилі та часником.

Як приготувати цей рецепт, розповідає Styler.

Що потрібно для приготування

Незвичайний рецепт з’явився в Instagram cozykitchenbysom. Така страва може стати гарним варіантом закуски на вечір, особливо якщо хочеться поласувати чимось смачним у вихідні.

Інгредієнти

Для курки та маринаду:

куряче філе - 500 г

пахта - 240 мл

гострий соус - 3 ст. л.

соєвий соус - 1,5 ст. л.

сушений часник у порошку - 1 ст. л.

сушена цибуля у порошку - 1 ст. л.

мелена паприка - 1 ст. л.

чорний мелений перець - 1,5 ч. л.

лимонний сік - 1 ст. л.

сіль - за смаком.

Для панірування:

пшеничне борошно - 240 г

кукурудзяний крохмаль - 55 г

харчова сода - 1 ч. л.

сушений часник у порошку - 1 ст. л.

сушена цибуля у порошку - 1 ст. л.

мелена паприка - 1 ст. л.

чорний мелений перець - 1,5 ч. л.

сіль - за смаком.

Для солодко-гострого соусу:

часник - 3 зубчики

кетчуп - 6 ст. л.

гострий соус - 3 ст. л.

соєвий соус - 1,5 ст. л.

мед - 3 ст. л.

соус чилі з часником - 1,5 ст. л.

лимонний сік - 1 ст. л.

чорний мелений перець - 1/2 ч. л.

сіль - за смаком

холодне вершкове масло - 40 г.

Також знадобиться рафінована рослинна олія для смаження у фритюрі.

Кількість борошна, крохмалю та вершкового масла в грамах наведена приблизно за таблицею мір King Arthur Baking .

Як приготувати

Наріжте куряче філе смужками приблизно однакової товщини.

У мисці змішайте пахту, гострий і соєвий соуси, лимонний сік, сушений часник, цибулю у порошку, паприку, перець та сіль. Додайте курку, перемішайте, накрийте й залиште маринуватися в холодильнику на 1-2 години.

В іншій мисці з'єднайте борошно, кукурудзяний крохмаль, соду, сушений часник, цибулю у порошку, паприку, перець та сіль.

Вийміть курку, залишивши маринад для повторного вмочування. Кожну смужку обваляйте в сухій суміші, знову занурте в маринад і ще раз обваляйте в паніруванні. Щільно притискайте суміш до м'яса, щоб утворився нерівний шар із дрібними пластівцями.

Викладіть запаніровані смужки на решітку та залиште на 2-3 хвилини. Після панірування викиньте залишки маринаду й сухої суміші, які контактували із сирою куркою.

У фритюрниці або глибокій каструлі нагрійте олію до 170-175 градусів. Її має бути достатньо, щоб курячі смужки були занурені в олію. Смажте порціями приблизно 5-7 хвилин, до золотистої скоринки.

Готовність перевірте кухонним термометром: температура всередині найтовстішої частини шматочка має досягти щонайменше 74 градуси. Такий орієнтир для птиці наводить FoodSafety . Час смаження залежить від товщини смужок, тому за потреби продовжіть приготування.

Готову курку перекладіть на окрему чисту решітку, щоб стекла зайва олія.

Для соусу подрібніть часник. Змішайте його в сотейнику з кетчупом, гострим і соєвим соусами, медом, соусом чилі з часником, лимонним соком і перцем. Спробуйте суміш і за потреби додайте сіль.

Нагрійте соус і готуйте 2-3 хвилини від початку появи бульбашок, помішуючи.

Вимкніть вогонь і зніміть сотейник із плити. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, та перемішайте, доки воно розтане, а соус стане однорідним і блискучим.

Перекладіть готові стріпси у велику миску, додайте соус і обережно перемішайте, щоб він вкрив кожен шматочок. Подавайте гарячими.

Що врахувати під час приготування