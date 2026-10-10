Хрусткі курячі стріпси в гостро-солодкому соусі: рецепт закуски на вихідні (відео)

Якщо хочеться приготувати курку з хрусткою скоринкою, спробуйте зробити стріпси - смужки філе в подвійному паніруванні. Після смаження їх покривають соусом із медом, чилі та часником.
Як приготувати цей рецепт, розповідає Styler.
Що потрібно для приготування
Незвичайний рецепт з’явився в Instagram cozykitchenbysom. Така страва може стати гарним варіантом закуски на вечір, особливо якщо хочеться поласувати чимось смачним у вихідні.
Інгредієнти
Для курки та маринаду:
- куряче філе - 500 г
- пахта - 240 мл
- гострий соус - 3 ст. л.
- соєвий соус - 1,5 ст. л.
- сушений часник у порошку - 1 ст. л.
- сушена цибуля у порошку - 1 ст. л.
- мелена паприка - 1 ст. л.
- чорний мелений перець - 1,5 ч. л.
- лимонний сік - 1 ст. л.
- сіль - за смаком.
Для панірування:
- пшеничне борошно - 240 г
- кукурудзяний крохмаль - 55 г
- харчова сода - 1 ч. л.
- сушений часник у порошку - 1 ст. л.
- сушена цибуля у порошку - 1 ст. л.
- мелена паприка - 1 ст. л.
- чорний мелений перець - 1,5 ч. л.
- сіль - за смаком.
Для солодко-гострого соусу:
- часник - 3 зубчики
- кетчуп - 6 ст. л.
- гострий соус - 3 ст. л.
- соєвий соус - 1,5 ст. л.
- мед - 3 ст. л.
- соус чилі з часником - 1,5 ст. л.
- лимонний сік - 1 ст. л.
- чорний мелений перець - 1/2 ч. л.
- сіль - за смаком
- холодне вершкове масло - 40 г.
Також знадобиться рафінована рослинна олія для смаження у фритюрі.
Кількість борошна, крохмалю та вершкового масла в грамах наведена приблизно за таблицею мір King Arthur Baking.
Як приготувати
Наріжте куряче філе смужками приблизно однакової товщини.
У мисці змішайте пахту, гострий і соєвий соуси, лимонний сік, сушений часник, цибулю у порошку, паприку, перець та сіль. Додайте курку, перемішайте, накрийте й залиште маринуватися в холодильнику на 1-2 години.
В іншій мисці з'єднайте борошно, кукурудзяний крохмаль, соду, сушений часник, цибулю у порошку, паприку, перець та сіль.
Вийміть курку, залишивши маринад для повторного вмочування. Кожну смужку обваляйте в сухій суміші, знову занурте в маринад і ще раз обваляйте в паніруванні. Щільно притискайте суміш до м'яса, щоб утворився нерівний шар із дрібними пластівцями.
Викладіть запаніровані смужки на решітку та залиште на 2-3 хвилини. Після панірування викиньте залишки маринаду й сухої суміші, які контактували із сирою куркою.
У фритюрниці або глибокій каструлі нагрійте олію до 170-175 градусів. Її має бути достатньо, щоб курячі смужки були занурені в олію. Смажте порціями приблизно 5-7 хвилин, до золотистої скоринки.
Готовність перевірте кухонним термометром: температура всередині найтовстішої частини шматочка має досягти щонайменше 74 градуси. Такий орієнтир для птиці наводить FoodSafety. Час смаження залежить від товщини смужок, тому за потреби продовжіть приготування.
Готову курку перекладіть на окрему чисту решітку, щоб стекла зайва олія.
Для соусу подрібніть часник. Змішайте його в сотейнику з кетчупом, гострим і соєвим соусами, медом, соусом чилі з часником, лимонним соком і перцем. Спробуйте суміш і за потреби додайте сіль.
Нагрійте соус і готуйте 2-3 хвилини від початку появи бульбашок, помішуючи.
Вимкніть вогонь і зніміть сотейник із плити. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, та перемішайте, доки воно розтане, а соус стане однорідним і блискучим.
Перекладіть готові стріпси у велику миску, додайте соус і обережно перемішайте, щоб він вкрив кожен шматочок. Подавайте гарячими.
Що врахувати під час приготування
- Пахту можна замінити кефіром. Для цього маринаду візьміть 240 мл звичайного кефіру без цукру та смакових добавок. Кефір як альтернативу пахті пропонують у Good Food.
- Враховуйте гостроту готових соусів. Для м'якшого та ніжнішого смаку можна зменшити кількість гострого соусу в маринаді та соусі для подачі.
- Перевіряйте температуру олії між порціями. Після додавання курки вона знижується. Перед наступною порцією дочекайтеся, доки олія знову нагріється до 170-175 градусів.
- Додавайте соус перед подачею. Від контакту з ним панірування поступово розмокає, тому не залишайте готові стріпси в соусі надовго.
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