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Главная Люди Норвежский блогер поддержал Украину танцем под Jerry Heil на границе с Россией: реакция певицы
Люди 10 октября 2026 · 15:58
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Норвежский блогер поддержал Украину танцем под Jerry Heil на границе с Россией: реакция певицы

Своим видео блогер напомнил, что украинцев поддерживают даже в тысячах километров от дома
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Норвежский блогер поддержал Украину танцем под Jerry Heil на границе с Россией: реакция певицы

Кэтил Крогстаг станцевал в поддержку Украины на границе с Россией (фото: Styler)

Норвежский блогер Кэтил Крогстаг, известный танцевальными видео, записал необычное обращение в поддержку Украины. Он станцевал под музыку Jerry Heil недалеко от границы Норвегии с Россией и посвятил видео украинцам. Певица уже успела отреагировать.

Styler со ссылкой на сообщение со страницы блоггера в Instagram рассказывает, что написал норвежец и как на его поступок отреагировала певица.

Как прокомментировал событие норвежский блоггер

Крогстаг обнародовал кадры, на которых эффектно танцует под песню Jerry Heil на фоне приграничной местности между Норвегией и Россией. Так он решил символически поддержать Украину.

"Россия сказала миру покинуть Киев. Посол Норвегии и другие сказали: "Мы остаемся". Мы добавляем громкости. 12 баллов для Украины с границы Норвегии и России. Вы не сами!" - написал блогер.

Следует заметить, что фраза о 12 баллах отсылает в систему оценивания на песенном конкурсе "Євробачення", где высокая оценка традиционно означает максимальную поддержку участника. Таким образом, Крогстаг передал украинцам символическое послание солидарности.

Как Jerry Heil отреагировала на видео

Певица Jerry Heil не оставила публикацию без внимания и поблагодарила норвежца за поддержку.

"А ты, на самом деле, танцуешь на краю цивилизации. Спасибо тебе, снова и снова", - написала она.

Норвежский блогер поддержал Украину танцем под Jerry Heil на границе с Россией: реакция певицы
Как певица отреагировала на поддержку норвежца (скриншот)



Как блогер раньше поддерживал Украину

Это не первый случай, когда Кьетил Крогстад публично поддерживает Украину посредством творчества.

В частности, в 2025 году норвежский блогер записал совместное танцевальное видео с артистами Grand Kyiv Ballet под песню Jerry Heil - "12 points". По его словам, ролик собрал почти два миллиона просмотров, а среди зрителей было немало украинцев.

Крогстад также рассказывал, что получал от них уведомления со словами благодарности: люди писали, что это видео помогло им эмоционально пережить сложное время.

Ранее мы рассказывали о том, как известная украинская певица Jerry Heil вступилась за одну из участниц шоу "Украина имеет талант" - женщина исполнила песню артиистки - "Додай гучності" и нарвалась на шквал критики в свой адрес.

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