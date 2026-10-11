UA / RU
rbc.ua
Останні новини
14:27 Люди
Брат вбив батьків і поранив переможця "Зважених та щасливих": Грабовий вийшов на зв'язок
13:39 Корисне
Очищення чайника від накипу за допомогою оцту або лимонної кислоти: покрокова інструкція
12:55 Люди
Ігор Ласточкін станцював у бліндажі заради збору на пікап: нове відео військового
12:13 Гороскопи
Рак, Риби чи Діва: які знаки Зодіаку завжди готові підтримати близьких
11:36 Люди
Анастасія Кожевнікова народила первістка: екссолістка "ВІА Гри" показала доньку Вів'єн
10:28 Корисне
Чому жовтіє листя орхідеї: коли це нормально, а коли рослину треба рятувати
09:47 Смачно
Карамельні сирники з кавовим кремом: покроковий рецепт із відео
09:07 Тренди
Замша, бахрома й етнічні мотиви: стилістка пояснила, як не перевантажити образ
08:23 Корисне
Як швидко почистити білі гриби, лисички та опеньки: практичні методи
07:06 Люди
Зірки-іменинники жовтня: скільки виповниться Лесі Нікітюк, Кім Кардаш'ян та Jerry Heil у 2026 році
Всі новини
Головна Люди Брат вбив батьків і поранив переможця "Зважених та щасливих": Грабовий вийшов на зв'язок
Люди 11 жовтня 2026 · 14:27
Add as a preferred source on Google

Брат вбив батьків і поранив переможця "Зважених та щасливих": Грабовий вийшов на зв'язок

Після пережитої трагедії 42-річний одесит продовжує лікування та вперше показав, який вигляд має його травмована нога
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Брат вбив батьків і поранив переможця "Зважених та щасливих": Грабовий вийшов на зв'язок

В’ячеслав Грабовий (колаж: Styler)

Переможець 10-го сезону шоу "Зважені та щасливі" В’ячеслав Грабовий, який наприкінці серпня пережив сімейну трагедію та сам дістав поранення, продовжує лікування. Через понад місяць після стрілянини чоловік показав наслідки травми та опублікував відео з лікарні.

Що показав В’ячеслав та як він почувається зараз, розповідає Styler.

Грабовий показав наслідки поранення

У своїх Instagram Stories В’ячеслав опублікував відео, на якому сидить у кріслі колісному. На кадрах видно його травмовану та перебинтовану ногу.

Чоловік розповів, що після перев’язки вирішив ненадовго вибратися з палати та випити кави. На відео він розповідає про своє самопочуття та з гумором коментує перебування в лікарні.

Судячи з опублікованих кадрів, Грабовий поки пересувається за допомогою крісла колісного. Водночас подробицями свого лікування та прогнозами щодо відновлення він не ділився.

Яку трагедію пережив В’ячеслав Грабовий

Наприкінці серпня у родині переможця "Зважених та щасливих" сталася трагедія. Як раніше детально розповідав Styler, в одному з багатоквартирних будинків Київського району Одеси брат Грабового відкрив вогонь із мисливської рушниці.

Унаслідок стрілянини загинули батьки В’ячеслава, а сам він дістав поранення та потрапив до лікарні. Після цього його брат забарикадувався у квартирі та застрелився.

Про стан Грабового тоді розповіла його тренерка з "Зважених та щасливих" Марина Боржемська. Вона повідомила, що чоловік перебуває у лікарні, та закликала підтримати його. Також було відкрито збір на поховання рідних та інші витрати після трагедії.

Згодом В’ячеслав сам вийшов на зв’язок і подякував усім, хто його підтримує.

Як В’ячеслав Грабовий переміг у "Зважених та щасливих"

Широкій аудиторії В’ячеслав Грабовий став відомий завдяки участі у 10-му сезоні "Зважених та щасливих". На початку проєкту його вага становила 195 кг при зрості 178 см.

За час участі в шоу одеситу вдалося схуднути на 104 кг. У фіналі його вага становила 91 кг, а результат приніс йому перемогу в сезоні.

Брат вбив батьків і поранив переможця &quot;Зважених та щасливих&quot;: Грабовий вийшов на зв'язок
В’ячеслав Грабовий (фото: СТБ)

Після завершення проєкту Грабовий продовжив стежити за своєю фізичною формою та розповідати у соцмережах про життя після масштабного схуднення.

Раніше Styler також розповідав, як змінилися учасники "Зважених та щасливих", яким після шоу не вдалося втримати вагу.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Чому жовтіє листя орхідеї: коли це нормально, а коли рослину треба рятувати Корисне Чому жовтіє листя орхідеї: коли це нормально, а коли рослину треба рятувати
Зірки-іменинники жовтня: скільки виповниться Лесі Нікітюк, Кім Кардаш'ян та Jerry Heil у 2026 році
Зірки-іменинники жовтня: скільки виповниться Лесі Нікітюк, Кім Кардаш'ян та Jerry Heil у 2026 році Люди
Як швидко почистити білі гриби, лисички та опеньки: практичні методи
Як швидко почистити білі гриби, лисички та опеньки: практичні методи Корисне
Більше цікавого
Арабіка чи робуста: головні відмінності видів кави та ступенів обсмажування Арабіка чи робуста: головні відмінності видів кави та ступенів обсмажування Юлія Шиканова · 10 жовтня 2026, 18:38
Хрусткі курячі стріпси в гостро-солодкому соусі: рецепт закуски на вихідні (відео) Хрусткі курячі стріпси в гостро-солодкому соусі: рецепт закуски на вихідні (відео) Юлія Люшньова · 10 жовтня 2026, 19:28
Норвезький блогер підтримав Україну танцем під Jerry Heil на кордоні з Росією: реакція співачки Норвезький блогер підтримав Україну танцем під Jerry Heil на кордоні з Росією: реакція співачки Наталя Крижанівська · 10 жовтня 2026, 15:58
Очищення чайника від накипу за допомогою оцту або лимонної кислоти: покрокова інструкція Очищення чайника від накипу за допомогою оцту або лимонної кислоти: покрокова інструкція Юлія Люшньова · 11 жовтня 2026, 13:39