Брат вбив батьків і поранив переможця "Зважених та щасливих": Грабовий вийшов на зв'язок

Переможець 10-го сезону шоу "Зважені та щасливі" В’ячеслав Грабовий, який наприкінці серпня пережив сімейну трагедію та сам дістав поранення, продовжує лікування. Через понад місяць після стрілянини чоловік показав наслідки травми та опублікував відео з лікарні.

Що показав В’ячеслав та як він почувається зараз, розповідає Styler.

Грабовий показав наслідки поранення

У своїх Instagram Stories В’ячеслав опублікував відео, на якому сидить у кріслі колісному. На кадрах видно його травмовану та перебинтовану ногу.

Чоловік розповів, що після перев’язки вирішив ненадовго вибратися з палати та випити кави. На відео він розповідає про своє самопочуття та з гумором коментує перебування в лікарні.

Судячи з опублікованих кадрів, Грабовий поки пересувається за допомогою крісла колісного. Водночас подробицями свого лікування та прогнозами щодо відновлення він не ділився.

Яку трагедію пережив В’ячеслав Грабовий

Наприкінці серпня у родині переможця "Зважених та щасливих" сталася трагедія. Як раніше детально розповідав Styler, в одному з багатоквартирних будинків Київського району Одеси брат Грабового відкрив вогонь із мисливської рушниці.

Унаслідок стрілянини загинули батьки В’ячеслава, а сам він дістав поранення та потрапив до лікарні. Після цього його брат забарикадувався у квартирі та застрелився.

Про стан Грабового тоді розповіла його тренерка з "Зважених та щасливих" Марина Боржемська. Вона повідомила, що чоловік перебуває у лікарні, та закликала підтримати його. Також було відкрито збір на поховання рідних та інші витрати після трагедії.

Згодом В’ячеслав сам вийшов на зв’язок і подякував усім, хто його підтримує.

Як В’ячеслав Грабовий переміг у "Зважених та щасливих"

Широкій аудиторії В’ячеслав Грабовий став відомий завдяки участі у 10-му сезоні "Зважених та щасливих". На початку проєкту його вага становила 195 кг при зрості 178 см.

За час участі в шоу одеситу вдалося схуднути на 104 кг. У фіналі його вага становила 91 кг, а результат приніс йому перемогу в сезоні.

В’ячеслав Грабовий (фото: СТБ)

Після завершення проєкту Грабовий продовжив стежити за своєю фізичною формою та розповідати у соцмережах про життя після масштабного схуднення.