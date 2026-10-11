Карамельні сирники з кавовим кремом: покроковий рецепт із відео

Якщо любите сирники, але хочете урізноманітнити звичний рецепт , спробуйте додати до них підсмажене сухе молоко. Її доповнюють кавовим кремом на основі йогурту та посипають какао при подачі.

Як приготувати цей рецепт, розповідає Styler із посиланням на відео в Instagram akktapastry.

Інгредієнти

Для сирників:

кисломолочний сир - 180 г

яєчний жовток - 1 шт.

сухе кокосове молоко - 20 г

семола або манка - 15 г

стевія або інший підсолоджувач - за смаком

ваніль - за смаком

сіль - дрібка

масло гхі для смаження - 3 г.

Для кавового крему:

густий йогурт - 100 г

протеїн - 10 г

еспресо - 1 шот, або міцна заварена кава - 30 г.

Для подачі знадобиться трохи какао.

Як приготувати

Висипте сухе кокосове молоко на суху сковорідку. Підсмажуйте на середньому або невеликому вогні до золотистого кольору, постійно помішуючи.

Подрібніть підсмажене молоко в ступці або блендері до дрібного порошку.

У мисці з'єднайте кисломолочний сир, жовток, семолу або манку, підсмажене сухе молоко, підсолоджувач, ваніль і сіль. Перемішайте та поставте в холодильник приблизно на 10 хвилин, щоб крупа увібрала частину вологи.

Сформуйте сирники. В оригінальному рецепті борошно для формування не знадобилося.

Розігрійте сковорідку та додайте масло гхі. Обсмажуйте сирники на невеликому вогні під кришкою з обох боків до золотистої скоринки.

Для крему змішайте густий йогурт, протеїн та каву до однорідності.

Викладіть крем на тарілку, зверху покладіть гарячі сирники та посипте какао.

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