UA / RU
rbc.ua
Останні новини
17:34 Смачно
Французький тост із бріошу з корицею та маскарпоне: рецепт солодкого сніданку (відео)
17:01 Люди
Павло Зібров розповів про 29-річну доньку та її розрив із нареченим
16:49 Люди
На Київщині грибниця побила власний рекорд і показала кошики: майже 300 боровиків (фото)
16:06 Тренди
Glovo офіційно відреагувала на звинувачення щодо роботи російських військових-кур'єрів
15:27 Корисне
Не поспішайте купувати: Андре Тан пояснив, як перевіряти одяг у примірочній
14:51 Люди
Лідія Таран показала, як виглядає її 19-річна донька та де вона навчається
14:18 Тренди
Detroit: Become Human, The Walking Dead та Undertale: популярні ігри, де ваші рішення впливають на сюжет
13:42 Люди
Тренерка "Зважених і щасливих" Марина Боржемська розповіла про боротьбу з неврологічним захворюванням
13:16 Корисне
Акацієвий, гречаний, липовий: чим відрізняється мед і на що звернути увагу при купівлі
12:44 Люди
Гончаренка внесли до бази "Миротворца" після виключення з "Євросолідарності"
Всі новини
Головна Смачно Французький тост із бріошу з корицею та маскарпоне: рецепт солодкого сніданку (відео)
Смачно 06 жовтня 2026 · 17:34
Add as a preferred source on Google

Французький тост із бріошу з корицею та маскарпоне: рецепт солодкого сніданку (відео)

Рум'яний бріош із коричною начинкою та ніжним кремом із маскарпоне
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Французький тост із бріошу з корицею та маскарпоне: рецепт солодкого сніданку (відео)

Швидкий рецепт французьких тостів з корицею (фото: Styler)

Якщо ви любите сінабони, але не завжди маєте час і бажання готувати їх із нуля, цей рецепт стане швидкою альтернативою. Ніжний бріош ховає всередині ароматну корично-вершкову начинку, а зверху тост доповнює крем із маскарпоне або крем-сиру.

Як приготувати альтернативу сінабону, розповідає Styler.

Французький тост зі смаком сінабона

Рецептом запашного французького тосту поділилась італійська шеф-кухарка Луїза Сампайо в своєму Instagram.

Інгредієнти

Для начинки:

  • 2 великі скибки хліба бріош
  • 25 г вершкового масла
  • 10 г меленої кориці
  • ваніль - за смаком

Для просочення:

  • 1 яйце
  • 80 мл молока
  • 5 г меленої кориці
  • ваніль - за смаком

Для крему:

  • 30 г маскарпоне або крем-сиру
  • 15 г вершкового масла
  • 30 г цукрової пудри або згущеного молока
  • ваніль - за смаком

Додатково:

  • вершкове масло для смаження
  • мелена кориця для подачі

Приготування

Для начинки м'яке вершкове масло змішайте з корицею та ваніллю. Має вийти однорідна ароматна паста.

Намажте нею одну скибку бріошу та накрийте другою, щоб начинка опинилася всередині.

В окремій мисці збийте яйце з молоком, корицею та ваніллю. Обережно занурте підготовлений тост у суміш з обох боків, щоб хліб добре просочився.

Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте трохи вершкового масла. Обсмажуйте тост з обох боків до рум'яної скоринки. Важливо не робити вогонь надто сильним, щоб хліб встиг прогрітися всередині й не підгорів зовні.

Для крему змішайте маскарпоне або крем-сир із м'яким вершковим маслом, цукровою пудрою або згущеним молоком та ваніллю. Перемішайте до однорідної ніжної консистенції.

Готовий тост викладіть на тарілку, зверху додайте крем і присипте невеликою кількістю кориці. Подавайте одразу, поки бріош залишається теплим, а корично-вершкова начинка всередині - м'якою та ароматною.

Чим можна замінити бріош

Як радять у Edible Arena, для такого рецепту краще використовувати трохи підсушений хліб. Він добре вбирає яєчно-молочну суміш, але не розмокає та не втрачає форму під час обсмажування.

Якщо бріошу немає, то автор пропонує його замінити на халу або товстий білий хліб. Маскарпоне для крему також допускається замінити рікоттою або будь-яким іншим крем-сиром.

Вас також може зацікавити, як приготувати морквяний торт у стилі Starbucks вдома.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Грибний сезон в Україні: де діють заборони та за що можуть оштрафувати Корисне Грибний сезон в Україні: де діють заборони та за що можуть оштрафувати
Корисна лазанья на лаваші: нутриціолог показала відеорецепт із курячим фаршем
Корисна лазанья на лаваші: нутриціолог показала відеорецепт із курячим фаршем Смачно
Таро-гороскоп на 6 жовтня: головні прогнози для Стрільців, Раків та інших знаків Зодіаку
Таро-гороскоп на 6 жовтня: головні прогнози для Стрільців, Раків та інших знаків Зодіаку Гороскопи
Більше цікавого
Гончаренка внесли до бази "Миротворца" після виключення з "Євросолідарності" Гончаренка внесли до бази "Миротворца" після виключення з "Євросолідарності" Остапова Анастасія · 06 жовтня 2026, 12:44
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які найкраще організовують побут: Скорпіон, Рак і Діва Астрологи назвали знаки Зодіаку, які найкраще організовують побут: Скорпіон, Рак і Діва Катерина Собкова · 06 жовтня 2026, 12:15
Зірка "Зважених та щасливих" Марта Марнауз показала свого місячного сина Зірка "Зважених та щасливих" Марта Марнауз показала свого місячного сина Наталя Крижанівська · 06 жовтня 2026, 11:44
Павло Зібров розповів про 29-річну доньку та її розрив із нареченим Павло Зібров розповів про 29-річну доньку та її розрив із нареченим Юлія Люшньова · 06 жовтня 2026, 17:01