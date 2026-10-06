Французский тост из бриоша с корицей и маскарпоне: рецепт сладкого завтрака (видео)

Если вы любите синабоны , но не всегда есть время и желание готовить их с нуля, этот рецепт станет быстрой альтернативой. Нежный бриош прячет внутри ароматную корично-сливочную начинку, а сверху тост дополняет крем из маскарпоне или крем-сыра.

Французский тост со вкусом синабона

Рецептом душистого французского тоста поделилась итальянская шеф-повара Луиза Сампайо в своем Instagram .

Ингредиенты

Для начинки:

2 большие ломтика хлеба бриош

25 г сливочного масла

10 г молотой корицы

ваниль - по вкусу

Для пропитки:

1 яйцо

80 мл молока

5 г молотой корицы

ваниль - по вкусу

Для крема:

30 г маскарпоне или крем-сыра.

15 г сливочного масла

30 г сахарной пудры или сгущенки

ваниль - по вкусу

Дополнительно:

сливочное масло для жарки

молотая корица для подачи

Приготовление

Для начинки мягкое сливочное масло смешайте с корицей и ванилью. Должна получиться однородная ароматная паста.

Намажьте ею один ломтик бриоша и накройте другим, чтобы начинка оказалась внутри.

В отдельной миске взбейте яйцо с молоком, корицей и ванилью. Осторожно окуните подготовленный тост в смесь с обеих сторон, чтобы хлеб хорошо пропитался.

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного сливочного масла. Обжаривайте тост с обеих сторон до румяной корочки. Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы хлеб успел прогреться внутри и не подгорел снаружи.

Для крема смешайте маскарпоне или крем-сыр с мягким сливочным маслом, сахарной пудрой или сгущенкой и ванилью. Перемешайте до однородной нежной смеси.

Готовый тост выложите на тарелку, сверху добавьте крем и присыпьте небольшим количеством корицы. Подавайте сразу, пока бриош остается теплым, а корично-сливочная начинка внутри - мягкой и ароматной.

Чем можно заменить бриош

Как советуют в Edible Arena , для такого рецепта лучше использовать чуть-чуть подсушенный хлеб. Он хорошо впитывает яично-молочную смесь, но не размокает и не теряет форму при обжаривании.

Если бриоша нет, то автор предлагает его заменить халой или толстым белым хлебом. Маскарпоне для крема также допускается заменить рикоттой или любым другим крем-сыром.