Французский тост из бриоша с корицей и маскарпоне: рецепт сладкого завтрака (видео)

Если вы любите синабоны, но не всегда есть время и желание готовить их с нуля, этот рецепт станет быстрой альтернативой. Нежный бриош прячет внутри ароматную корично-сливочную начинку, а сверху тост дополняет крем из маскарпоне или крем-сыра.
Как приготовить альтернативу синабону, рассказывает Styler.
Французский тост со вкусом синабона
Рецептом душистого французского тоста поделилась итальянская шеф-повара Луиза Сампайо в своем Instagram.
Ингредиенты
Для начинки:
- 2 большие ломтика хлеба бриош
- 25 г сливочного масла
- 10 г молотой корицы
- ваниль - по вкусу
Для пропитки:
- 1 яйцо
- 80 мл молока
- 5 г молотой корицы
- ваниль - по вкусу
Для крема:
- 30 г маскарпоне или крем-сыра.
- 15 г сливочного масла
- 30 г сахарной пудры или сгущенки
- ваниль - по вкусу
Дополнительно:
- сливочное масло для жарки
- молотая корица для подачи
Приготовление
Для начинки мягкое сливочное масло смешайте с корицей и ванилью. Должна получиться однородная ароматная паста.
Намажьте ею один ломтик бриоша и накройте другим, чтобы начинка оказалась внутри.
В отдельной миске взбейте яйцо с молоком, корицей и ванилью. Осторожно окуните подготовленный тост в смесь с обеих сторон, чтобы хлеб хорошо пропитался.
Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного сливочного масла. Обжаривайте тост с обеих сторон до румяной корочки. Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы хлеб успел прогреться внутри и не подгорел снаружи.
Для крема смешайте маскарпоне или крем-сыр с мягким сливочным маслом, сахарной пудрой или сгущенкой и ванилью. Перемешайте до однородной нежной смеси.
Готовый тост выложите на тарелку, сверху добавьте крем и присыпьте небольшим количеством корицы. Подавайте сразу, пока бриош остается теплым, а корично-сливочная начинка внутри - мягкой и ароматной.
Чем можно заменить бриош
Как советуют в Edible Arena, для такого рецепта лучше использовать чуть-чуть подсушенный хлеб. Он хорошо впитывает яично-молочную смесь, но не размокает и не теряет форму при обжаривании.
Если бриоша нет, то автор предлагает его заменить халой или толстым белым хлебом. Маскарпоне для крема также допускается заменить рикоттой или любым другим крем-сыром.
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