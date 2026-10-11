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Головна Люди Ігор Ласточкін станцював у бліндажі заради збору на пікап: нове відео військового
Люди 11 жовтня 2026 · 12:55
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Ігор Ласточкін станцював у бліндажі заради збору на пікап: нове відео військового

Гуморист вирішив незвичним способом привернути увагу до потреб свого підрозділу та отримав підтримку колег і підписників
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Ігор Ласточкін станцював у бліндажі заради збору на пікап: нове відео військового

Ігор Ласточкін станцював у бліндажі (фото: Styler)

Український гуморист і телеведучий Ігор Ласточкін, який нині служить у ЗСУ, опублікував нове відео з військових позицій. Зірка "Ліги сміху" влаштував танець у бліндажі, щоб привернути увагу до збору коштів на автомобіль для побратимів.

Що показав артист та як на його ініціативу відреагували українські знаменитості, розповідає Styler.

Ігор Ласточкін станцював у бліндажі

Цього разу артист вирішив влаштувати імпровізований танець у бліндажі та заодно нагадати підписникам про потреби військових.

На своїй сторінці в Instagram Ласточкін опублікував ролик, у якому танцює під трек Mi Chico від DJ Goja. У кадрі гуморист з'явився у військовій формі, бронежилеті та шоломі, а місцем для імпровізованого танцмайданчика став вузький бліндаж.

Як пояснив сам Ласточкін, відео він записав не лише заради розваги. Таким способом військовослужбовець вирішив привернути увагу до збору коштів на пікап для побратимів.

"Я вам танець, ви нам закидуєте донат на пікап", - написав він під роликом.

Як відреагували на відео Ласточкіна

Відео гумориста викликало активну реакцію в Instagram. Під дописом з'явилися сотні коментарів.

На публікацію відреагували й українські знаменитості. Зокрема, телеведучий Андрій Бєдняков.

Ігор Ласточкін станцював у бліндажі заради збору на пікап: нове відео військового
Коментар під дописом (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Також відреагувала співачка Alyona Alyona.

Ігор Ласточкін станцював у бліндажі заради збору на пікап: нове відео військового
Коментар під дописом (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

А ще відреагував Вова Дантес.

Ігор Ласточкін станцював у бліндажі заради збору на пікап: нове відео військового
Коментар під дописом (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Чимало користувачів також підтримали Ігоря. Українці дякують йому за захист.

Ігор Ласточкін станцював у бліндажі заради збору на пікап: нове відео військового
Коментар під дописом (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Що відомо про службу Ігоря Ласточкіна

Про мобілізацію гуморист повідомив у лютому 2025 року. Тоді він опублікував у соцмережах фото військового квитка та зброї, підтвердивши, що долучився до ЗСУ.

Нині Ласточкін служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Спочатку він був пілотом FPV-дронів, а згодом став командиром взводу аеророзвідки.

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