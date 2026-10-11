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Главная Люди Ксения Мишина обрезала свои длинные волосы: как теперь выглядит звезда "Кріпосної" (видео)
Люди 11 октября 2026 · 16:44
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Ксения Мишина обрезала свои длинные волосы: как теперь выглядит звезда "Кріпосної" (видео)

Актриса показала процесс перевоплощения в салоне красоты, а ее новая стрижка вызвала восхищение среди подписчиков.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Ксения Мишина обрезала свои длинные волосы: как теперь выглядит звезда "Кріпосної" (видео)

Ксения Мишина обрезала волосы (фото: Styler)

Украинская актриса Ксения Мишина решила изменить имидж и попрощалась со своими длинными волосами. Звезда сериала "Кріпосна" показала результат перевоплощения и собрала тысячи реакций в соцсетях.

Какую прическу выбрала Мишина и как она выглядела в начале своей карьеры, рассказывает Styler.

Ксения Мишина показала новую прическу

На своей странице в Instagram 37-летняя актриса опубликовала видео из салона красоты, где решила кардинально сменить имидж.

Мишина, долго носившая длинные волосы, на этот раз выбрала удлиненное каре до плеч. Волосы актрисы остались темными, а новую стрижку стилист уложил с легким объемом и подкрученными внутрь кончиками.

На видео Ксения демонстрирует результат перевоплощения, чтобы подписчики могли рассмотреть прическу с разных ракурсов.

Как менялась внешность Ксении Мишиной

До популярности Ксения Мишина имела несколько иной стиль. Актриса неоднократно делилась архивными кадрами и показывала себя еще до того, как стала известной.

На одном из подростковых фото Ксения почти без макияжа и с собранными назад волосами. В то время она предпочитала естественность и не экспериментировала с внешностью.

Ксения Мишина обрезала свои длинные волосы: как теперь выглядит звезда &quot;Кріпосної&quot; (видео)
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

В 2007 году Ксения принимала участие в конкурсе "Севастопольської красуні", где получила титул вицемиса и приз зрительских симпатий.

На конкурсе Мишина уже была совсем в другом образе: с вечерним макияжем, уложенными волосами и в праздничном наряде.

Ксения Мишина обрезала свои длинные волосы: как теперь выглядит звезда &quot;Кріпосної&quot; (видео)
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На выпускном Ксения уже имела другую прическу. Волосы она оставила распущенными, сделала объемную укладку с длинной косой челкой. Кончики были слегка подкручены, а сама прическа напоминала популярные укладки середины 2000-х.

Ксения Мишина обрезала свои длинные волосы: как теперь выглядит звезда &quot;Кріпосної&quot; (видео)
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Затем Мишина приняла участие в своей первой профессиональной фотосессии. На снимке она с темными волосами, которым прибавили объем. Для съемки Ксении также сделали выразительный макияж с акцентом на глаза и светлой помадой.

Ксения Мишина обрезала свои длинные волосы: как теперь выглядит звезда &quot;Кріпосної&quot; (видео)
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

В последующие годы Мишина неоднократно меняла укладки, макияж и стиль одежды, однако длинные темные волосы оставались одной из самых узнаваемых деталей ее внешности.

Теперь актриса решилась на более заметное перевоплощение. Ксения простилась с привычной длиной и сделала более короткую стрижку, оставив темный цвет волос. Так ее новый образ заметно отличается от того, с каким она появлялась за последние годы.

Как отреагировали на новый образ актрисы

Новая прическа Мишиной понравилась ее подписчикам. В комментариях они засыпали актрису комплиментами и отметили, что короче волосы ей подходят.

Ксения Мишина обрезала свои длинные волосы: как теперь выглядит звезда &quot;Кріпосної&quot; (видео)
Комментарий под постом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Не прошли мимо и известные украинки. Например, журналистка Рамина Эсхакзай

Ксения Мишина обрезала свои длинные волосы: как теперь выглядит звезда &quot;Кріпосної&quot; (видео)
Комментарий под постом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Отреагировала и актриса Екатерина Кузнецова.

Ксения Мишина обрезала свои длинные волосы: как теперь выглядит звезда &quot;Кріпосної&quot; (видео)
Комментарий под постом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ранее Styler также рассказывал, что Валерия Полянская из "Холостяка" поделилась историей своей семьи из Бахмута.

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