Хрустящие тортильи с курицей и моцареллой: пошаговый рецепт с видео

Если хочется разнообразить блюда с курицей , попробуйте завернуть его в пшеничные тортильи. Перед подачей рулетики обжаривают, чтобы получить золотистую корочку и расплавить сыр внутри.

Как приготовить тортильи с курицей, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram iramsfoodstory.

Ингредиенты

Для курицы:

куриное филе - 450 г

соль - по вкусу

черный молотый перец - 1 ч. л.

копченая паприка - 1 ч. л.

сушеный чеснок в порошке - 1 ст. л.

сушеный лук в порошке - 1 ч. л.

смесь итальянских трав - 1/2 ч. л.

лимонный сок - 2 ст. л.

растительное масло - 2 ст. л.

желтый лук - 1 шт.

Для соуса "Альфредо":

сливочное масло - 30 г

пшеничная мука - 1 ст. л.

чеснок - 2 зубчика

жирные сливки - 180 мл

молоко - 240 мл

соль - по вкусу

черный молотый перец - 1/2 ч. л.

сушеный чеснок в порошке - 1 ч. л.

хлопья перца чили - 1 ч. л.

пармезан - 50 г

измельченная петрушка - 1 ч. л.

Для сборки:

тортильи среднего размера - 6-7 шт.

моцарелла - 110 г

растительное масло - для обжаривания.

Как приготовить

Нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок, лук в порошке и итальянские травы. Влейте лимонный сок и 2 столовых ложки масла, перемешайте и оставьте мариноваться в холодильнике на 20-30 минут.

Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Обжаривайте курицу на огне чуть выше среднего примерно 5-7 минут. Добавьте мелко нарезанный желтый лук и готовьте еще 1-2 минуты.

Проверьте готовность курицы кухонным термометром: температура внутри самого толстого кусочка должна достигать не менее 74 градусов. Такой ориентир для птицы приводит Служба безопасности пищевых продуктов США . Время приготовления зависит от размера кусочков, а золотистая корочка сама по себе не подтверждает готовность мяса внутри. При необходимости продолжите обжарку, после чего отставьте сковороду.

Для соуса растопите сливочное масло в отдельной сковороде или сотейнике. Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте примерно 30 секунд.

Всыпьте муку и готовьте 30-45 секунд, постоянно перемешивая. Постепенно влейте сливки и молоко, размешивая венчиком, чтобы не осталось комочков.

Добавьте соль, перец, сушеный чеснок и хлопья чили. Готовьте на слабом огне 2-4 минуты, пока соус немного загустеет.

Всыпьте пармезан и перемешайте до однородности. Добавьте петрушку.

Половину соуса смешайте с готовой курицей и луком. Остальные оставьте для подачи.

Выложите начинку на тортилье и посыпьте моцареллой. Оберните боковые края и плотно сверните лепешки в рулетики.

Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Выложите рулетики швом вниз и обжаривайте примерно по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки и расплавления сыра.

Разрежьте готовые тортильи и подавайте горячими. Оставшуюся часть теплого соуса налейте в отдельную мисочку, чтобы обмакивать в него кусочки и хранить хрустящую корочку.

Что учесть во время приготовления