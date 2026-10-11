Хрустящие тортильи с курицей и моцареллой: пошаговый рецепт с видео

Если хочется разнообразить блюда с курицей, попробуйте завернуть его в пшеничные тортильи. Перед подачей рулетики обжаривают, чтобы получить золотистую корочку и расплавить сыр внутри.
Как приготовить тортильи с курицей, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram iramsfoodstory.
Ингредиенты
Для курицы:
- куриное филе - 450 г
- соль - по вкусу
- черный молотый перец - 1 ч. л.
- копченая паприка - 1 ч. л.
- сушеный чеснок в порошке - 1 ст. л.
- сушеный лук в порошке - 1 ч. л.
- смесь итальянских трав - 1/2 ч. л.
- лимонный сок - 2 ст. л.
- растительное масло - 2 ст. л.
- желтый лук - 1 шт.
Для соуса "Альфредо":
- сливочное масло - 30 г
- пшеничная мука - 1 ст. л.
- чеснок - 2 зубчика
- жирные сливки - 180 мл
- молоко - 240 мл
- соль - по вкусу
- черный молотый перец - 1/2 ч. л.
- сушеный чеснок в порошке - 1 ч. л.
- хлопья перца чили - 1 ч. л.
- пармезан - 50 г
- измельченная петрушка - 1 ч. л.
Для сборки:
- тортильи среднего размера - 6-7 шт.
- моцарелла - 110 г
- растительное масло - для обжаривания.
Как приготовить
Нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок, лук в порошке и итальянские травы. Влейте лимонный сок и 2 столовых ложки масла, перемешайте и оставьте мариноваться в холодильнике на 20-30 минут.
Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Обжаривайте курицу на огне чуть выше среднего примерно 5-7 минут. Добавьте мелко нарезанный желтый лук и готовьте еще 1-2 минуты.
Проверьте готовность курицы кухонным термометром: температура внутри самого толстого кусочка должна достигать не менее 74 градусов. Такой ориентир для птицы приводит Служба безопасности пищевых продуктов США . Время приготовления зависит от размера кусочков, а золотистая корочка сама по себе не подтверждает готовность мяса внутри. При необходимости продолжите обжарку, после чего отставьте сковороду.
Для соуса растопите сливочное масло в отдельной сковороде или сотейнике. Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте примерно 30 секунд.
Всыпьте муку и готовьте 30-45 секунд, постоянно перемешивая. Постепенно влейте сливки и молоко, размешивая венчиком, чтобы не осталось комочков.
Добавьте соль, перец, сушеный чеснок и хлопья чили. Готовьте на слабом огне 2-4 минуты, пока соус немного загустеет.
Всыпьте пармезан и перемешайте до однородности. Добавьте петрушку.
Половину соуса смешайте с готовой курицей и луком. Остальные оставьте для подачи.
Выложите начинку на тортилье и посыпьте моцареллой. Оберните боковые края и плотно сверните лепешки в рулетики.
Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Выложите рулетики швом вниз и обжаривайте примерно по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки и расплавления сыра.
Разрежьте готовые тортильи и подавайте горячими. Оставшуюся часть теплого соуса налейте в отдельную мисочку, чтобы обмакивать в него кусочки и хранить хрустящую корочку.
Что учесть во время приготовления
- Избегайте резкого перепада температур. Перед добавлением слегка подогрейте сливки и молоко. Вливайте их постепенно, постоянно перемешивая и не доводите соус до кипения.
- Не переполняйте тортилью. Оставляйте свободные края, чтобы их было удобно окучить, а лепешки не порвались во время сворачивания.
- Обжаривайте на умеренном огне. Если корочка начнет темнеть раньше, чем расплавится сыр, следует убавить огонь.
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