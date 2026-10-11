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Смачно 11 жовтня 2026 · 17:21
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Хрусткі тортильї з куркою та моцарелою: покроковий рецепт із відео

Ситний гарячий перекус, який можна приготувати без духовки
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Хрусткі тортильї з куркою та моцарелою: покроковий рецепт із відео

Тортильї з куркою та моцарелою (фото: Styler)

Якщо хочеться урізноманітнити страви з куркою, спробуйте загорнути її в пшеничні тортильї. Перед подачею рулетики обсмажують, щоб отримати золотисту скоринку та розплавити сир усередині.

Як приготувати тортильї з куркою, розповідає Styler із посиланням на відео в Instagram iramsfoodstory.

Інгредієнти

Для курки:

  • куряче філе - 450 г
  • сіль - за смаком
  • чорний мелений перець - 1 ч. л.
  • копчена паприка - 1 ч. л.
  • сушений часник у порошку - 1 ст. л.
  • сушена цибуля у порошку - 1 ч. л.
  • суміш італійських трав - 1/2 ч. л.
  • лимонний сік - 2 ст. л.
  • рослинна олія - 2 ст. л.
  • жовта цибуля - 1 шт.

Для соусу "Альфредо":

  • вершкове масло - 30 г
  • пшеничне борошно - 1 ст. л.
  • часник - 2 зубчики
  • жирні вершки - 180 мл
  • молоко - 240 мл
  • сіль - за смаком
  • чорний мелений перець - 1/2 ч. л.
  • сушений часник у порошку - 1 ч. л.
  • пластівці перцю чилі - 1 ч. л.
  • пармезан - 50 г
  • подрібнена петрушка - 1 ч. л.

Для складання:

  • тортильї середнього розміру - 6-7 шт.
  • моцарела - 110 г
  • рослинна олія - для обсмажування.

Як приготувати

Наріжте куряче філе невеликими шматочками. Додайте сіль, перець, копчену паприку, сушений часник, цибулю у порошку та італійські трави. Влийте лимонний сік і 2 столові ложки олії, перемішайте та залиште маринуватися в холодильнику на 20-30 хвилин.

Розігрійте на сковороді трохи олії. Обсмажуйте курку на вогні трохи вище середнього приблизно 5-7 хвилин. Додайте дрібно нарізану жовту цибулю та готуйте ще 1-2 хвилини.

Перевірте готовність курки кухонним термометром: температура всередині найтовстішого шматочка має досягти щонайменше 74 градусів. Такий орієнтир для птиці наводить Служба безпеки харчових продуктів США. Час приготування залежить від розміру шматочків, а золотиста скоринка сама собою не підтверджує готовності м’яса всередині. За потреби продовжіть обсмажування, після чого відставте сковороду.

Для соусу розтопіть вершкове масло в окремій сковороді або сотейнику. Додайте подрібнений часник і обсмажуйте приблизно 30 секунд.

Всипте борошно та готуйте ще 30-45 секунд, постійно перемішуючи. Поступово влийте вершки й молоко, розмішуючи вінчиком, щоб не залишилося грудочок.

Додайте сіль, перець, сушений часник і пластівці чилі. Готуйте на слабкому вогні 2-4 хвилини, доки соус трохи загусне.

Всипте пармезан і перемішайте до однорідності. Додайте петрушку.

Половину соусу змішайте з готовою куркою та цибулею. Решту залиште для подачі.

Викладіть начинку на тортильї та посипте моцарелою. Підгорніть бічні краї й щільно згорніть коржики в рулетики.

Розігрійте на сковороді трохи олії. Викладіть рулетики швом донизу та обсмажуйте приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку, до золотистої скоринки й розплавлення сиру.

Розріжте готові тортильї та подавайте гарячими. Решту теплого соусу налийте в окрему мисочку, щоб вмочувати в нього шматочки й зберігати хрустку скоринку.

Що врахувати під час приготування

  • Уникайте різкого перепаду температур. Перед додаванням злегка підігрійте вершки й молоко. Вливайте їх поступово, постійно перемішуючи, та не доводьте соус до кипіння.
  • Не переповнюйте тортильї. Залишайте вільні краї, щоб їх було зручно підгорнути, а коржики не порвалися під час згортання.
  • Обсмажуйте на помірному вогні. Якщо скоринка почне темніти раніше, ніж розплавиться сир, варто зменшити вогонь.

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