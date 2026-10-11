Хрусткі тортильї з куркою та моцарелою: покроковий рецепт із відео

Якщо хочеться урізноманітнити страви з куркою , спробуйте загорнути її в пшеничні тортильї. Перед подачею рулетики обсмажують, щоб отримати золотисту скоринку та розплавити сир усередині.

Як приготувати тортильї з куркою, розповідає Styler із посиланням на відео в Instagram iramsfoodstory.

Інгредієнти

Для курки:

куряче філе - 450 г

сіль - за смаком

чорний мелений перець - 1 ч. л.

копчена паприка - 1 ч. л.

сушений часник у порошку - 1 ст. л.

сушена цибуля у порошку - 1 ч. л.

суміш італійських трав - 1/2 ч. л.

лимонний сік - 2 ст. л.

рослинна олія - 2 ст. л.

жовта цибуля - 1 шт.

Для соусу "Альфредо":

вершкове масло - 30 г

пшеничне борошно - 1 ст. л.

часник - 2 зубчики

жирні вершки - 180 мл

молоко - 240 мл

сіль - за смаком

чорний мелений перець - 1/2 ч. л.

сушений часник у порошку - 1 ч. л.

пластівці перцю чилі - 1 ч. л.

пармезан - 50 г

подрібнена петрушка - 1 ч. л.

Для складання:

тортильї середнього розміру - 6-7 шт.

моцарела - 110 г

рослинна олія - для обсмажування.

Як приготувати

Наріжте куряче філе невеликими шматочками. Додайте сіль, перець, копчену паприку, сушений часник, цибулю у порошку та італійські трави. Влийте лимонний сік і 2 столові ложки олії, перемішайте та залиште маринуватися в холодильнику на 20-30 хвилин.

Розігрійте на сковороді трохи олії. Обсмажуйте курку на вогні трохи вище середнього приблизно 5-7 хвилин. Додайте дрібно нарізану жовту цибулю та готуйте ще 1-2 хвилини.

Перевірте готовність курки кухонним термометром: температура всередині найтовстішого шматочка має досягти щонайменше 74 градусів. Такий орієнтир для птиці наводить Служба безпеки харчових продуктів США . Час приготування залежить від розміру шматочків, а золотиста скоринка сама собою не підтверджує готовності м’яса всередині. За потреби продовжіть обсмажування, після чого відставте сковороду.

Для соусу розтопіть вершкове масло в окремій сковороді або сотейнику. Додайте подрібнений часник і обсмажуйте приблизно 30 секунд.

Всипте борошно та готуйте ще 30-45 секунд, постійно перемішуючи. Поступово влийте вершки й молоко, розмішуючи вінчиком, щоб не залишилося грудочок.

Додайте сіль, перець, сушений часник і пластівці чилі. Готуйте на слабкому вогні 2-4 хвилини, доки соус трохи загусне.

Всипте пармезан і перемішайте до однорідності. Додайте петрушку.

Половину соусу змішайте з готовою куркою та цибулею. Решту залиште для подачі.

Викладіть начинку на тортильї та посипте моцарелою. Підгорніть бічні краї й щільно згорніть коржики в рулетики.

Розігрійте на сковороді трохи олії. Викладіть рулетики швом донизу та обсмажуйте приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку, до золотистої скоринки й розплавлення сиру.

Розріжте готові тортильї та подавайте гарячими. Решту теплого соусу налийте в окрему мисочку, щоб вмочувати в нього шматочки й зберігати хрустку скоринку.

Що врахувати під час приготування