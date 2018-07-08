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"Превращают в карьер": экологи заговорили об угрозе для Днепра

STYLERLIFE        08.07.2018 - 16:55
Фото: Река Днепр (pixabay.com/ru/users/ElenaSa)
Фото: Река Днепр (pixabay.com/ru/users/ElenaSa)

Главную реку Украины продолжают уничтожать

За все года независимости Украины пропало около десяти тысяч малых рек, что крайне негативно сказывается на Днепре. Об этом сообщил глава Ассоциации рыбалок Украины Алексей Чистяков, передает "Zik".

"За все время независимости, в стране пропало около десяти тысяч малых рек. Безхозяйственность и непрофессионализм в использовании водных ресурсов приводит к их массовому загрязнению. Украинские медики утверждают, что резкий рост количества заболеваний связано с состоянием питьевой воды", - сказал он.

Не менее серьезный вред, по словам Чистякова, Днепру наносят и незаконные действия горе-бизнесменов.

"В принципе, они должны расчищать фарватер реки от насосов и углублять дно озер, давая им вторую жизнь. Но все зависит от того, в каких руках пребывают земснаряды. Сегодня их использует бизнес лично в корыстных целях. Вроде бы делается доброе дело. Но работы ведутся только там, где есть песочный ресурс. А после таких работ остается покалеченные природа и реки", - подчеркнул он.

Поэтому, по словам Чистякова, бизнесмены намеренно "превращают главную реку Украины в песочный карьер".

Кстати, Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала масштабный незаконный вылов рыбы в акватории Азовского моря. Как отмечается, правоохранители установили, что схему незаконного вылова рыбы в Азовском море во время нереста организовали руководители двух госучреждений из сферы рыбного хозяйства и экологии моря

Злоумышленники, используя квоту на вылов биоресурсов, в том числе в нерестовый период, предоставляли разрешения частным структурам на вылов "образцов рыбы для проведения "исследований".

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Теги: Днепр, экологи, река
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