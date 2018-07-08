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"Перетворюють на кар'єр": екологи заговорили про загрозу для Дніпра

STYLERLIFE        08.07.2018 - 16:55
Фото: Річка Дніпро (pixabay.com/ru/users/ElenaSa)
Фото: Річка Дніпро (pixabay.com/ru/users/ElenaSa)

Головну річку України продовжують знищувати

За всі роки незалежності України пропало близько десяти тисяч малих річок, що вкрай негативно позначається на Дніпрі. Про це повідомив голова Асоціації рибалок України Олексій Чистяков, передає "Zik".

"За весь час незалежності, в країні пропало близько десяти тисяч малих річок. Безхазяйність і непрофесіоналізм у використанні водних ресурсів призводить до їх масового забруднення. Українські медики стверджують, що різке зростання кількості захворювань пов'язане зі станом питної води", - сказав він.

Не менш серйозної шкоди, за словами Чистякова, Дніпру і наносять незаконні дії горе-бізнесменів.

"В принципі, вони повинні розчищати фарватер річки від насосів і поглиблювати дно озер, даючи їм друге життя. Але все залежить від того, в яких руках перебувають земснаряди. Сьогодні їх використовує бізнес особисто в корисливих цілях. Начебто робиться добра справа. Але роботи ведуться лише там, де є пісочний ресурс. А після таких робіт залишається покалічені природа і річки", - підкреслив він.

Тому, за словами Чистякова, бізнесмени навмисно перетворюють головну річку України в пісочний кар'єр".

До речі, Служба безпеки України (СБУ) блокувала масштабний незаконний вилов риби в акваторії Азовського моря. Як зазначається, правоохоронці встановили, що схему незаконного вилову риби в Азовському морі під час нересту організували керівники двох держустанов зі сфери рибного господарства та екології моря

Зловмисники, використовуючи квоту на вилов біоресурсів, у тому числі у нерестовий період, надавали дозволи приватним структурам на вилов "зразків риби для проведення досліджень"

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Теги: Днепр, экологи, река
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