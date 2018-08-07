Вигоріла трава: у Дніпровській області стався витік азотної кислоти (фото, відео)

Фото: витік кислоти (www.056.ua)

Всього перевозилося вісім тонн кислоти

Сьогодні, 7 серпня, 14:09 на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка в Дніпровській області стався витік азотної кислоти з автоцистерни, що її перевозила. Про це повідомляє сайт міста Дніпра, посилаючись на прес-службу ДСНС області.

Як йдеться у виданні, всього перевозилося вісім тонн речовини. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій створили водяну завісу для того, щоб осадити хмари випарів.

Фото: витік кислоти в Дніпровської області (www.056.ua)

Пізніше стало відомо, що рух на трасі перекрито. На місці чергує поліція і кілька машин швидкої допомоги. На місці події вигоріла трава, а запах кислоти чути в радіусі декількох кілометрів.

Відео: витік кислоти в Дніпровської області (youtube.com/Алена Троян)

Правоохоронці повідомили кореспонденту видання, що у авто тріснула цистерна і водій спрямував його в кювет, щоб кислота не розлилася по всій дорозі.

Зазначимо, що азотна кислота отруйна. Вона відноситься до речовин третього класу небезпеки. Пари речовини викликають подразнення дихальних шляхів, а воно саме залишає на шкірі виразки, які довго загоюються.

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