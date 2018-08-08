"Фонтан в каждый двор": в Киеве внезапно забил "гейзер" из кипятка (видео)

Иллюстративное фото (112.ua)

Многие пользователи возмутились инцидентом

Вчера, 7 августа, в Киеве на улице Стальского, что в районе Воскресенки, произошел прорыв теплосети, из-за которого во дворе забил мощный "гейзер" из кипятка. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Новый гейзер на Стальского", - написано в публикации.

Новий гейзер на Стальского Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Видео: гейзер в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

По словам местных жителей, из-под земли вырвался пятиметровый столб воды, который бил на протяжении 15 минут. Потом давление снизилось, но вода все равно продолжала бить из недр земли.

Сегодня на месте происшествия были сотрудники столичных коммунальных служб, которые разрыли огромную яму и ликвидировали течь. Но саму трубу еще не залатали.

Многие пользователи сети возмутились подобным происшествием и стали активно критиковать местные власти.

"Хорошо, что на той площадке не было детей...",

"После неудачного проекта "Море в Киеве" (несмотря на заранее забитые ливневки вода все-таки ушла и моря не стало) Кличко осуществляет новый проект - "Фонтан в каждый двор",

"Это все х**ня, главное в метро электронное табло на каждой станции чтоб было",

"Эмиратские фонтаны в Киеве, новый проект",

"В Киеве начались гидроиспытания! - Скоро во всех районах столицы!",

"Фонтан Рошен 2.0",

"Это почти как нефть, только грязевой вулкан, В. Кличко",

"Это только начало. А трассы все в аварийном состоянии. А нам только тарифы не успевают добавлять",

"А говорят напора нет в трубах",

"В Исландии природные гейзеры, а у нас штучные", - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, на одном из крупных проспектов в Киеве жители заметили самолет, который перевозили по автомобильной дороге. Инцидент произошел в ночь на 8 августа.

Ранее мы писали о том, что на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка в Днепровской области произошла утечка азотной кислоты из перевозящей ее автоцистерны.

Также сообщалось, что в столице нетрезвый водитель ехал на автомобиле по тротуару, а потом пытался убедить полицейских, что он пешеход.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Что может случится во время поездки на машине