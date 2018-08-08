"Фонтан у кожен двір": у Києві раптово забив "гейзер" з окропу (відео)

Ілюстративне фото (112.ua)

Багато користувачів обурені інцидентом

Вчора, 7 серпня, в Києві на вулиці Стальського, що в районі Воскресенки, стався прорив тепломережі, з-за якого у дворі забив потужний "гейзер" з окропу. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Новий гейзер на Стальського", - написано в публікації.

Новий гейзер на Стальського Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Відео: гейзер в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

За словами місцевих жителів, з-під землі вирвався п'ятиметровий стовп води, який бив протягом 15 хвилин. Потім тиск знизився, але вода все одно продовжувала бити з надр землі.

Сьогодні на місці події були працівники столичних комунальних служб, які розрили величезну яму і ліквідували течу. Але саму трубу ще не залатали.

Багато користувачів мережі обурилися подібною подією і почали активно критикувати місцеву владу.

"Добре, що на тому майданчику не було дітей..",

"Після невдалого проекту "Море в Києві" (незважаючи на заздалегідь забиту зливову каналізацію вода все-таки пішла і моря не стало) Кличко здійснює новий проект - "Фонтан у кожен двір",

"Це все х**ня, головне в метро електронне табло на кожній станції щоб було",

"Еміратські фонтани в Києві, новий проект",

"В Києві почалися гідровипробування! - Скоро у всіх районах столиці!",

"Фонтан Рошен 2.0",

"Це майже як нафта, тільки грязьовий вулкан, В. Кличко",

"Це тільки початок. А траси всі в аварійному стані. А нам тільки тарифи не встигають додавати",

"А кажуть немає напору в трубах",

"В Ісландії природні гейзери, а у нас штучні", - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, на одному з великих проспектів в Києві жителі помітили літак, який перевозили по автомобільній дорозі. Інцидент стався у ніч на 8 серпня.

Раніше ми писали про те, що на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка в Дніпровській області стався витік азотної кислоти автоцистерни, що її перевозила.

Також повідомлялося, що в столиці нетверезий водій їхав на автомобілі по тротуару, а потім намагався переконати поліцейських, що він пішохід.

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