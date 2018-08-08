По улицам Киева ночью проехал самолет (видео)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Самолет усложнил передвижение автомобилистам

На одном из крупных проспектов в Киеве жители заметили самолет, который перевозили по автомобильной дороге. Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в ночь на 8 августа. Жители столицы заметили на Воздухофлотском проспекте самолет, который куда-то перевозили. В сообществе "Киев Оперативный" предупредили автомобилистов о необычном явление и порекомендовали объехать этот проспект.

"Внимание автомобилисты! Сейчас по Воздухофлотскому перевозят самолёт. Зрелище, конечно, красивое, но лучше объехать", – предупредили в сообществе.

Очевидцы происшествия пришли в восторг от такого зрелища и сообщили, что если бы знали раньше, то привели бы детей посмотреть.

Напомним, ранее мы писали о том, что очевидец рассказал о ЧП с самолетом, летевшим из Львова.

В Киеве в аэропорту "Борисполь" 30 июля совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании МАУ, который летел из Львова в Шарм-эль-Шейх (Египет). Причиной стало попадание птицы в двигатель. Самолет не мог набрать необходимую высоту. Воздушное судно кренило. Пассажиры были напуганы.

А также мы рассказывали о том, что в Харькове парашютисты установили уникальный мировой рекорд.

В Харькове 57 женщин-парашютисток установили уникальный мировой рекорд. Спортсменки собрали в воздухе большую формацию в воздухе. затем они дважды ее перестроили. На высоте более 5000 метров они отделились от трех самолетов. На выброску парашютистов работали два Ан-28 и Л-410.

Видео: РБК-Украина