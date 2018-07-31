"Самая долгая дорога": очевидец рассказал о ЧП с самолетом, летевшим из Львова

Фото: pixabay.com/Gellinger

В Киеве вынужденно посадили самолет, летевший на популярный курорт

В Киеве в аэропорту "Борисполь" 30 июля совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании МАУ, который летел из Львова в Шарм-эль-Шейх (Египет). Причиной стало попадание птицы в двигатель. Об инциденте рассказал пассажир самолета Алексей Башкирцев на своей странице в соцсети Facebook.

Во время взлета в левый двигатель самолета попала птица. Самолет не мог набрать необходимую высоту. Воздушное судно кренило. Пассажиры были напуганы.

"Те моменты, когда говорят "Выжили". Спасибо команде МАУ за жизнь. История проста: на взлете рейса Львов - Шарм в левый двигатель врезается стая птиц, и самолет не может набрать высоту и вот-вот коснется земли вперед носом. Но набор высоты продолжается, пилот дрожащим голосом предлагает...молчание "всем успокоится". Набор высоты продолжается с креном в один бок. Сесть невозможно самолет полон горючего, и начинается "самая долгая дорога над Украиной" - 4,5 часов кружится на одном месте, спаливая горючее, и заказывая полосу аварийной посадки в Киеве", - отметил очевидец.

"Молитвы, успокоение стюардессами людей и сели в Киеве!" – рассказал пассажир самолета.

Башкирцев порекомендовал ценить каждую секунду жизни.

"Цените каждое мгновение жизни, друзья, так как жизнь могут прервать просто "птички". Смеюсь..." – написал он.

Фото: Часы (facebook.com/Алексей_Башкирцев)

"30.07.2018 в 21:00 Рейс PS5265 Львов-Шарм эш Шейх совершил аварийную посадку в Борисполе, Киев, после попадания птицы в двигатель. Пока неизвестно когда будет следующий самолет из Киева", - отметил львовянин Игорь Зинкевич.

Скриншот поста (facebook.com/Алексей_Башкирцев)

Скриншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

Ранее сообщалось, что семью украинцев с ребенком не пустили в самолет.

В аэропорту Мюнхена жителя Киева Николая Скавронского и его семью не пустили в самолет, объяснив это тем, что на рейс прилетел борт меньшего размера. Билеты на этот рейс были куплены заранее и регистрацию вся семья прошла за 48 часов до отправления в онлайн-режиме.

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