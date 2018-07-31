"Найдовша дорога": очевидець розповів про НП з літаком, що летів зі Львова

Фото: pixabay.com/Gellinger

У Києві вимушено посадили літак, що летів на популярний курорт

У Києві в аеропорту "Бориспіль" 30 липня здійснив вимушену посадку літак авіакомпанії МАУ, який летів зі Львова в Шарм-ель-Шейх (Єгипет). Причиною стало попадання птаха в двигун. Про інцидент розповів пасажир літака Олексій Башкирцев на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Під час зльоту в лівий двигун літака потрапив птах. Літак не міг набрати потрібну висоту. Повітряне судно кренило. Пасажири були налякані.

"Ті моменти, коли кажуть "Вижили". Дякую команді МАУ за життя. Історія проста: на зльоті рейсу Львів - Шарм в лівий двигун врізається зграя птахів, і літак не може набрати висоту і ось-ось торкнеться землі вперед носом. Але набір висоти триває, пілот тремтячим голосом пропонує...мовчання "всім заспокоїтися". Набір висоти триває з нахилом в один бік. Сісти неможливо літак повний пального, і починається "найдовша дорога над Україною" - 4,5 годин крутиться на одному місці, спалюючи пальне, і замовляючи смугу аварійної посадки в Києві", - зазначив очевидець.

"Молитви, заспокоєння стюардесами людей і сіли в Києві!" – розповів пасажир літака.

Башкирцев порекомендував цінувати кожну секунду життя.

"Цінуйте кожну мить життя, друзі, так як життя можуть перервати просто "пташки". Сміюся..." – написав він.

Фото: Годинник (facebook.com/Алексей_Башкирцев)

"30.07.2018 в 21:00 Рейс PS5265 Львів-Шарм ель Шейх здійснив аварійну посадку в Борисполі, Київ, після потрапляння птаха у двигун. Поки невідомо коли буде наступний літак з Києва", - зазначив львів'янин Ігор Зінкевич.

Скріншот поста (facebook.com/Алексей_Башкирцев)

Скріншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

Раніше повідомлялося, що сім'ю українців з дитиною не пустили в літак.

В аеропорту Мюнхена жителя Києва Миколу Скавронського і його сім'ю не пустили в літак, пояснивши це тим, що на рейс прилетів борт меншого розміру. Квитки на цей рейс були куплені заздалегідь і реєстрацію вся сім'я пройшла за 48 годин до відправлення в онлайн-режимі.

5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі (відео: STYLER.rbc.ua)