Выкинули с рейса: семью украинцев с ребенком не пустили в самолет

Фото: Коллаж РБК-Украина

Семью киевлянина оставили в аэропорту Мюнхена без поддержки

В аэропорту Мюнхена семью киевлянина Николая Скавронского не пустили в самолет, объяснив это тем, что на рейс прилетел борт меньшего размера. Историю своего перелета рассказал сам Скавронский на странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что билеты на этот рейс были куплены заранее и регистрацию вся семья прошла за 48 часов до отправления в онлайн-режиме. Перелет в Мюнхен до этого прошел без осложнений.

Сотрудница на гейте вывела семью Скавронского из очереди на посадку и попросила подождать с распечаткой посадочных билетов в связи со сменой мест. Она держала их там, пока не прошли на посадку все пассажиры, а также пока пропускали опоздавших с другого рейса. В самолет семью так и не пустили. Единственное объяснение, которое они смогли добиться, это то, что на рейс прилетел другой самолет, меньшего размера.

"Да, меня, мою жену и ребенка тупо не пустили в самолет 19-го июля на рейс МАУ Мюнхен-Киев и единственным объяснением этому была фраза сотрудницы на гейте: "Прилетел самолет меньшего размера, чем планировалось, поэтому вам не хватило места...", - написал Скавронский.

Он рассказал, что после окончания посадки его вместе с семьей просто оставили возле пустого гейта, без помощи и объяснений, что делать дальше.

"Нас с ребенком просто оставили в полном недоумении стоять у пустого гейта, в практически пустом блоке гейтов "В" Терминала 1, который де-юре находится уже даже не в Германии! Мы потратили более 2 часов только на то, чтобы выйти назад "в Германию" и найти офис МАУ, так как никто во всем аэропорту Мюнхена не мог нам подсказать его расположение, и никто не мог поверить в нашу историю", - сообщил Скавронский.

Он отметил, что ему помог его тревел-агент, которая рассказала, что в подобной ситуации нужно требовать от сотрудников авиакомпании посадочные талоны на ближайший рейс.

Талоны для всей семьи Скавронский получил, но как оказалось, опять без места и в листе ожидания. Как объяснил пассажир, у них был шанс не улететь и следующим рейсом, который пришлось ждать 7 часов в аэропорту.

Но Скавронский объяснил свою ситуацию представительнице другой авиакомпании при регистрации, и она выделила им места.

Скриншот поста (facebook.com/nikolay.skavronsky)

В комментариях представители авиакомпании объяснили, что такая ситуация возникла из-за того, что в день полета был подан на рейс самолет меньшей вместимости, а система автоматически выдала семье Скавронских новые посадочные талоны без указания мест.

Скриншот комментариев (facebook.com/nikolay.skavronsky)

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Видео: video.rbc.ua