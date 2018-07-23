Викинули з рейсу: сім'ю українців з дитиною не пустили в літак

Фото: Колаж РБК-Україна

Сім'ю киянина залишили в аеропорту Мюнхена без підтримки

В аеропорту Мюнхена сім'ю киянина Миколи Скавронского не пустили в літак, пояснивши це тим, що на рейс прилетів борт меншого розміру. Історію свого перельоту розповів сам Скавронский на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він розповів, що квитки на цей рейс були куплені заздалегідь і реєстрацію вся сім'я пройшла за 48 годин до відправлення в онлайн-режимі. Переліт в Мюнхен до цього пройшов без ускладнень.

Співробітниця на гейті вивела сім'ю Скавронского з черги на посадку і попросила почекати з роздрукуванням посадочних квитків у зв'язку зі зміною місць. Вона тримала їх там, поки не пройшли на посадку всі пасажири, а також поки пропускали тих, хто запізнився з іншого рейсу. У літак сім'ю так і не пустили. Єдине пояснення, яке вони змогли домогтися, це те, що на рейс прилетів інший літак, меншого розміру.

"Так, мене, мою дружину і дитину тупо не пустили в літак 19-го липня на рейс МАУ Мюнхен-Київ і єдиним поясненням цьому була фраза співробітниці на гейті: "Прилетів літак меншого розміру, ніж планувалося, тому вам не вистачило місця...", - написав Скавронский.

Він розповів, що після закінчення посадки його разом з сім'єю просто залишили біля порожнього гейта, без допомоги і пояснень, що робити далі.

"Нас з дитиною просто залишили в повному подиві стояти біля порожнього гейта, в практично порожньому блоці гейтів "В" Терміналу 1, який де-юре перебуває вже навіть не в Німеччині! Ми витратили більше 2 годин тільки на те, щоб вийти назад "в Німеччину" і знайти офіс МАУ, так як ніхто в усьому аеропорту Мюнхена не міг нам підказати його розташування, і ніхто не міг повірити в нашу історію", - повідомив Скавронский

Він зазначив, що йому допоміг його тревел-агент, яка розповіла, що в подібній ситуації потрібно вимагати від співробітників авіакомпанії посадочні талони на найближчий рейс.

Талони для всієї родини Скавронский отримав, але як виявилося, знову без місця і в листі очікування. Як пояснив пасажир, у них був шанс не полетіти і наступним рейсом, який довелося чекати 7 годин в аеропорту.

Але Скавронский пояснив свою ситуацію представниці іншої авіакомпанії при реєстрації, і вона виділила їм місця.

Скріншот поста (facebook.com/nikolay.skavronsky)

В коментарях представники авіакомпанії пояснили, що така ситуація виникла через те, що в день польоту був поданий на рейс літак меншої місткості, а система автоматично видала сім'ї Скавронских нові посадочні талони без зазначення місць.

Скріншот коментарів (facebook.com/nikolay.skavronsky)

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Відео: video.rbc.ua