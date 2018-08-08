Вулицями Києва проїхав вночі літак (відео)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Літак ускладнив пересування автомобілістам

На одному з великих проспектів у Києві жителі помітили літак, який перевозили по автомобільній дорозі. Про це повідомили в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався у ніч на 8 серпня. Жителі столиці помітили на Повітрофлотському проспекті літак, який кудись перевозили. У спільноті "Київ Оперативний" попередили автомобілістів про незвичайне явище і порекомендували об'їхати цей проспект.

"Увага автомобілісти! Зараз по Повітрофлотському перевозять літак. Видовище, звичайно, красиве, але краще об'їхати", – попередили в співтоваристві.

Очевидці події прийшли в захват від такого видовища і повідомили, що якщо б знали раніше, то привели б дітей подивитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що очевидець розповів про НП з літаком, що летів зі Львова.

У Києві в аеропорту "Бориспіль" 30 липня здійснив вимушену посадку літак авіакомпанії МАУ, який летів зі Львова в Шарм-ель-Шейх (Єгипет). Причиною стало попадання птаха в двигун. Літак не міг набрати потрібну висоту. Повітряне судно кренило. Пасажири були налякані.

А також ми розповідали про те, що у Харкові парашутисти встановили унікальний світовий рекорд.

У Харкові 57 жінок-парашютисток встановили унікальний світовий рекорд. Спортсменки зібрали в повітрі велику формацію в повітрі. потім вони двічі її перебудували. На висоті більше 5000 метрів вони відокремилися від трьох літаків. На викидання парашутистів працювали два Ан-28 і Л-410.

Відео: РБК-Україна