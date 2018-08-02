В Харькове парашютисты установили уникальный мировой рекорд (видео)

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Рекорд был установлен в категории "Большие формации с перестроением среди женщин"

В среду, 1 августа, в Харькове 57 женщин-парашютисток установили уникальный мировой рекорд. Об этом сообщает медиа группа "Объектив".

Спортсменки собрали в воздухе большую формацию в воздухе. затем они дважды ее перестроили. На высоте более 5000 метров они отделились от трех самолетов. На выброску парашютистов работали два Ан-28 и Л-410.

Пролетев полторы минуты в свободном падении, парашютистки собрались в заданную фигуру, а затем дважды ее перестроили в воздухе. Скорость летательных аппаратов на выброске достигала около 170 км/час.

Видео: Рекорд парашютисток (youtube.com/Харьковский Аэроклуб)

Командой парашютисток руководили именитые спорстменки: Лиза Ненсен (Норвегия), Марлюс Швартхоф (Голландия), Лесли Гейл (Великобритания), Кейт Купер-Дженсен (Дания), Аля Веселова.

Мировой рекорд 57-way — 3 points установлен представителями 19 стран. Они все члены международного проекта Women on Wings, который намерен перебить свое достижение.

Рекорд зарегистрировали на аэродроме "Коротич". Судьями FAI были Жизель Хейтзингер и Владимир Злотник. После фиксации рекорда они отправили официальное видео рекордной попытки своим коллегам из других стран.

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