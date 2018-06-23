Велосипедом на небоскреб: в Киеве установлен новый рекорд

Велосипедист преодолел 35 этажей

В Киеве установили новый рекорд – восхождение на небоскреб на велосипеде. Об этом сообщает "Укринформ".

В столице установлен новый рекорд. Польский велосипедист-экспериментатор, пятикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кристиан Герба поднялся на один из киевских небоскребов на велосипеде.

Кристиан Герба одолел на своем железном друге 35 этажей и 888 ступенек. Рекорд польский спортсмен поставил за 17 минут 10 секунд.

"Возможно, это не самый высокий дом, который я одолел, но это мое самое быстрое восхождение. Никогда до этого я так быстро не достигал", - заявил спортсмен журналистам сразу после завершения установки рекорда.

Скриншот фото (ukrinform.ua)

Это не первое восхождение Герба. Ранее он преодолел лестницы 14 небоскребов в 10 странах на четырех континентах.

"Сложность восхождений Кристиана в том, что, преодолевая препятствия на велосипеде, он не может иметь никакой опоры, только круг его велосипеда могут контактировать с лестницей", - отметили организаторы восхождения. Мероприятие организовали МФК Gulliver и Польская туристическая организация.

Видео: Ukrinform TV

Кристиан Герба - действующий рекордсмен Гиннеса, осенью 2017 спортсмен установил очередной рекорд, преодолев в течение трех часов небоскреб в Чикаго (США) Willis Tower (527 м).

Кстати, ветеран АТО на протезах совершил восхождение на Говерлу.

День молодежи в Украине