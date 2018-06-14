Ветеран АТО на протезах совершил восхождение на Говерлу

Для подъема ему понадобилось 12 часов

Ветеран АТО Дмитрий Котов, который потерял обе ноги, подорвавшись на вражеской мине, совершил восхождение на самую высокую гору Украины. Об этом сообщает 24 канал.

Для того, чтобы подняться на Говерлу, ветерану АТО Дмитрию Котову понадобилось 12 часов. Поддержать его решило шестеро друзей, которые также являются ветеранами АТО.

Ребята из разных бригад, но сдружились именно потому, что все они прошли через военные действия. Они еженедельно собираются в своем столичном клубе и заменяют друг другу психологов.

"Когда началась война, я говорю: Господи, чем я могу помочь Украине? И первое, что он мне сказал, это пойти в госпиталь военный центральный в Киеве. Мы сначала пошли туда, а через месяц уже были в АТО", – рассказал один из участников группы военный капеллан Вячеслав Бевз.

Дмитрий Котов ушел на войну в 2015 году, когда уже был успешным бизнесменом. У него был свой строительный бизнес. Воевал в Донецкой и Луганской области, разминировал с полсотни снарядов и мин, а в 2016 году подорвался на одной из них на Светлодарской дуге.

Из-за травм лишился обеих ног. Но Котов не из тех, кто сдается, тем более, что врачи пообещали, что он еще танцевать будет.

Он прошел марафон морской пехоты США на протезах, а потом стал серебряным призером за греблю "Игр непокоренных". Покорить Говерлу – это была мечта бойца АТО.

"Она стала мне даже сниться. Я ночами не спал – постоянно поднимался на Говерлу", – прокомментировал Дмитрий Котов.

В четыре утра группа выехала по грунтовой дороге к подножию Петроса, от которой еще 10 км им стоит преодолеть пешком.

"Я хотел показать людям, что не стоит отчаиваться – все возможно. Главное, сделать первый шаг", – рассказал Дмитрий Котов.

Самым трудным оказался последний километр, тут и здоровому человеку идти трудно, так как там нет проложенных троп, только камни, а с ног сбивает сильный ветер. Но друзья поддержали Котова, образовав живую цепь.

На вершине герою вручили сертификат от Книги рекордов Украины.

Как признался Котов, он хотел покорить вершину не ради награды. Свое восхождение он посвятил тем ветеранам войны, которые потеряли веру в себя.

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