Ветеран АТО на протезах здійснив сходження на Говерлу

Для підйому йому знадобилося 12 годин

Ветеран АТО Дмитро Котов, який втратив обидві ноги, підірвавшись на ворожій міні, здійснив сходження на найвищу гору України. Про це повідомляє 24 канал.

Для того, щоб піднятися на Говерлу, ветерану АТО Дмитру Котову знадобилося 12 годин. Підтримати його вирішило шестеро друзів, які також є ветеранами АТО.

Хлопці з різних бригад, але здружилися саме тому, що всі вони пройшли через військові дії. Вони щотижня збираються у своєму столичному клубі і замінюють одне одному психологів.

"Коли почалася війна, я кажу: Господи, чим я можу допомогти Україні? І перше, що він мені сказав, це піти в центральний військовий госпіталь в Києві. Ми спочатку пішли туди, а через місяць вже були в АТО", – розповів один з учасників групи військовий капелан В'ячеслав Бевз.

Дмитро Котов пішов на війну в 2015 році, коли вже був успішним бізнесменом. У нього був свій будівельний бізнес. Воював в Донецькій і Луганській області, розміновував з півсотні снарядів і мін, а в 2016 році підірвався на одній з них на Светлодарской дузі.

З-за травм позбувся обох ніг. Але Котів не з тих, хто здається, тим більше, що лікарі пообіцяли, що він ще буде танцювати.

Він пройшов марафон морської піхоти США на протезах, а потім став срібним призером за греблю "Ігор нескорених". Підкорити Говерлу – це була мрія бійця АТО.

"Вона стала мені навіть снитися. Я ночами не спав – постійно піднімався на Говерлу", – прокоментував Дмитро Котов.

В чотири ранку група виїхала по грунтовій дорозі до підніжжя Петроса, звідки ще 10 км їм варто подолати пішки.

"Я хотів показати людям, що не варто впадати у відчай – все можливо. Головне, зробити перший крок", – розповів Дмитро Котов.

Найважчим виявився останній кілометр, тут і здоровій людині йти важко, так як там немає прокладених стежок, тільки камені, а з ніг збиває сильний вітер. Але друзі підтримали Котова, утворивши живий ланцюг.

На вершині герою вручили сертифікат від Книги рекордів України.

Як зізнався Котів, він хотів підкорити вершину не заради нагороди. Своє сходження він присвятив тим ветеранам війни, які втратили віру в себе.

До речі, українські десантники зайняли перше місце на марш-кидку в Британії

Річниця катастрофи Іл-76 у Луганську (video.rbc.ua)