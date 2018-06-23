Велосипедом на хмарочос: у Києві встановлено новий рекорд

Велосипедист подолав 35 поверхів

У Києві встановили новий рекорд – сходження на хмарочос на велосипеді. Про це повідомляє "Укрінформ".

У столиці встановлено новий рекорд. Польський велосипедист-експериментатор, п'ятиразовий рекордсмен Книги рекордів Гіннесса Крістіан Герба піднявся на один з київських хмарочосів на велосипеді.

Крістіан Герба здолав на своєму залізному другу 35 поверхів і 888 сходинок. Рекорд польський спортсмен поставив за 17 хвилин 10 секунд.

"Можливо, це не найвищий будинок, який я здолав, але це моє саме швидке сходження. Ніколи до цього я так швидко не досягав", - заявив спортсмен журналістам відразу після завершення встановлення рекорду.

Скріншот фото (ukrinform.ua)

Це не перше сходження Герба. Раніше він подолав сходи 14 хмарочосів в 10 країнах на чотирьох континентах.

"Складність сходжень Крістіана в тому, що, долаючи перешкоди на велосипеді, він не може мати ніякої опори, тільки коло його велосипеда можуть контактувати зі сходами", - зазначили організатори сходження. Захід організували МФК Gulliver і Польська туристична організація.

Відео: Ukrinform TV

Крістіан Герба - чинний рекордсмен Гіннеса, восени 2017 спортсмен встановив черговий рекорд, подолавши протягом трьох годин хмарочос в Чикаго (США) Willis Tower (527 м).

До речі, ветеран АТО на протезах здійснив сходження на Говерлу.

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