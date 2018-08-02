У Харкові парашутисти встановили унікальний світовий рекорд (відео)

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Рекорд був встановлений в категорії "Великі формації з перестроением серед жінок"

У середу, 1 серпня, у Харкові 57 жінок-парашютисток встановили унікальний світовий рекорд. Про це повідомляє медіа група "Об'єктив".

Спортсменки зібрали в повітрі велику формацію в повітрі. потім вони двічі її перебудували. На висоті більше 5000 метрів вони відокремилися від трьох літаків. На викидання парашутистів працювали два Ан-28 і Л-410.

Пролетівши півтори хвилини у вільному падінні, парашутистки зібралися в задану фігуру, а потім двічі її перебудували в повітрі. Швидкість літальних апаратів на вибросі сягала близько 170 км/год.

Відео: Рекорд парашютисток (youtube.com/Харківський Аероклуб)

Командою парашютисток керували імениті спорстменки: Ліза Ненсен (Норвегія), Марлюс Швартхоф (Голландія), Леслі Гейл (Великобританія), Кейт Купер-Дженсен (Данія), Аля Веселова.

Світовий рекорд 57-way — 3 points встановлений представниками 19 країн. Вони всі члени міжнародного проекту Women on Wings, який має намір перебити своє досягнення.

Рекорд зареєстрували на аеродромі "Коротич". Суддями FAI були Жизель Хейтзінгер і Володимир Злотник. Після фіксації рекорду вони відправили офіційне відео рекордної спроби своїм колегам з інших країн.

Раніше українець встановив новий національний рекорд з дайвінгу.

Також повідомлялося, що у Києві встановлено новий рекорд.

Польський велосипедист-експериментатор Крістіан Герба - п'ятиразовий рекордсмен Книги рекордів Гіннесса. На цей раз він вирішив піднятися на один з київських хмарочосів на велосипеді.

Герба подолав 35 поверхів і 888 сходинок. Рекорд польському спортсмену вдалося поставити за 17 хвилин 10 секунд.

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