"Пливе, що хочеш": показали, що комунальники виловлюють в каналізації Києва

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Щодня працівники вигрібають по 10-12 тонн відходів

Люди викидають в унітаз безліч різних речей: зіпсовані продукти, ганчірки, памперси і пакети. Однак, це загрожує певними проблемами, тому українців попросили бути акуратніше і використовувати унітази за призначенням. Про це розповіли у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

"Київводоканал" звертається до мешканців міста використовувати унітаз за призначенням, оскільки в каналізації зараз скидають все, що тільки можна.

Відео: Що кияни викидають в унітази (youtube.com/Сніданок з 1+1)

"Колоди дуже великі, шини з машин, велосипеди... Пливе, що хочеш", - повідомила оператор решіток Бортницької станції аерації Світлана. Кожен день, розповіла вона, співробітники вигрібають по 10-12 тонн відходів.

Анатолій Олійник, технолог, розповів, що спеціальні решітки збирають сміття, потім його висушують і доставляють на сміттєспалювальний завод.

"Обладнання тут якісне, закордонне, але постійно ламається. Коли потрапляє сюди вишнева або сливова кісточка, то все виходить з ладу. Також біда, коли потрапляє залізний елемент, тоді ми страждаємо як працівники", - пояснив він. На ремонт такого обладнання потрібно десь 300-400 тисяч гривень.

Нагадаємо, 7 серпня в Києві на вулиці Стальського, що в районі Воскресенки, стався прорив тепломережі, з-за якого у дворі забив потужний "гейзер" з окропу.

Раніше ми писали про те, що на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка в Дніпровської області стався витік азотної кислоти з автоцистерни.

Також повідомлялося, що в столиці нетверезий водій їхав на автомобілі по тротуару, а потім намагався переконати поліцейських, що він пішохід.

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