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"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России

STYLERLIFE        04.07.2018 - 21:30
Фото: Мирон Маркевич (УНИАН)
Фото: Мирон Маркевич (УНИАН)

Тренер дал оценку команде страны-агрессора

Экс-тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич признался, смотрит ли ЧМ-2018 и рассказал о своем отношении к сборной России. Об этом он сказал в комментарии Tribuna.com.

Тренер отметил, что вынужден смотреть матчи, ведь это необходимо ему, как специалисту.

"Я смотрю чемпионат мира. Мне важно смотреть матчи, как специалисту. Это футбол. Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть", – сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что журналисты разглядели на фотографиях главного нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы след от укола и заподозрили в употреблении допинга. В сеть попало интересное фото, на котором на руке форварда заметный огромный след от шприца.

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Теги: Мирон Маркевич, Сборная России, чм 2018
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