"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії

Тренер дав оцінку команді країни-агресора

Екс-тренер "Дніпра" і "Металіста" Мирон Маркевич зізнався, чи дивиться ЧС-2018 і розповів про своє ставлення до збірної Росії. Про це він сказав в коментарі Tribuna.com.

Тренер зазначив, що змушений дивитися матчі, адже це необхідно йому, як фахівцю.

"Я дивлюся чемпіонат світу. Мені важливо дивитися матчі, як фахівцю. Це футбол. Але матчі збірної Росії не дивлюся, ні одного не бачив. Принципово. Та й немає там на що дивитися", – сказав Маркевич.

Раніше повідомлялося, що журналісти розгледіли на фотографіях головного нападника збірної Росії з футболу Артема Дзюби слід від уколу і запідозрили у вживанні допінгу. У мережу потрапило цікаве фото, на якому на руці форварда помітний величезний слід від шприца.

Що ви не знали про найкращу тенісисткуУкраїни