"Невероятное зрелище": в сети показали захватывающее видео учений танкистов

Такие учения провели впервые за пять лет

В сети показали впечатляющее видео танковый учений ВСУ в учебном центре "Десна". Об этом сообщает пресс-служба центра на своей странице в Facebook.

Отмечается, что более пяти лет назад на базе 169-го Учебного центра в рамках учений с 30-й ОМБр были проведены учения по преодолению танками водных преград. Теперь эту практику в "Десне" решили восстановить.

Проводятся обучение в специальном бассейне, который есть на территории парка танкового полка. Бассейн почистили и привели в порядок, чтобы постоянно иметь возможность для отработки таких упражнений.

Перед форсированием танки Т-64б и "Булат" загерметизировали и подготовили для преодоления водных препятствий. Также на технику установили трубы-лазы для экстренной эвакуации экипажа. Стоит отметить, что украинский "Булат" впервые за время своего существования полностью погрузился в воду, раньше в таких учениях он не участвовал.

Скриншот поста (facebook.com/desnaukr)

Пользователи соцсетей были поражены захватывающим видео.

Скриншот комментариев (facebook.com/desnaukr)

Ранее сообщалось, что в сети показали, как украинские спецназовцы провели учения в рамках подготовки к участию в практической части многонациональных учений Flaming Sword 2018. Соответствующие фотографии были опубликованы на странице Командование Сил специальных операций ВС Украины.

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