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"Неймовірне видовище": в мережі показали захоплююче відео навчань танкістів

STYLERLIFE        18.06.2018 - 16:20

Такі навчання провели вперше за п'ять років

В мережі показали вражаюче відео танковий навчань ЗСУ у навчальному центрі "Десна". Про це повідомляє прес-служба центру на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що понад п'ять років тому на базі 169-го Навчального центру в рамках навчань з 30-ю ОМБр були проведені навчання з подолань танками водних перешкод. Тепер цю практику в "Десні" вирішили відновити. 

Проводяться навчання у спеціальному басейні, що є на території парку танкового полку. Басейн почистили та привели до ладу, аби постійно мати змогу для відпрацювання таких вправ.

Перед форсуванням танки Т-64б та "Булат" загерметизували та підготували для подолання водних перешкод. Також на техніку встановили труби-лази для екстреної евакуації екіпажу. Варто зазначити, що український "Булат" вперше за час свого існування повністю занурився у воду, раніше в таких навчаннях він не брав участь. 

Скриншот поста (facebook.com/desnaukr)

Користувачі соцмереж були вражені захоплюючим відео.

Скріншот коментарів (facebook.com/desnaukr)

Раніше повідомлялося, що у мережі показали, як українські спецназівці провели навчання в рамках підготовки до участі у практичній частині багатонаціональних навчань Flaming Sword 2018. Відповідні фотографії були опубліковані на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

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Теги: танк, учения, ВСУ
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