"Неймовірне видовище": в мережі показали захоплююче відео навчань танкістів

Такі навчання провели вперше за п'ять років
В мережі показали вражаюче відео танковий навчань ЗСУ у навчальному центрі "Десна". Про це повідомляє прес-служба центру на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що понад п'ять років тому на базі 169-го Навчального центру в рамках навчань з 30-ю ОМБр були проведені навчання з подолань танками водних перешкод. Тепер цю практику в "Десні" вирішили відновити.
Проводяться навчання у спеціальному басейні, що є на території парку танкового полку. Басейн почистили та привели до ладу, аби постійно мати змогу для відпрацювання таких вправ.
Перед форсуванням танки Т-64б та "Булат" загерметизували та підготували для подолання водних перешкод. Також на техніку встановили труби-лази для екстреної евакуації екіпажу. Варто зазначити, що український "Булат" вперше за час свого існування повністю занурився у воду, раніше в таких навчаннях він не брав участь.
Скриншот поста (facebook.com/desnaukr)
Користувачі соцмереж були вражені захоплюючим відео.
Скріншот коментарів (facebook.com/desnaukr)
Раніше повідомлялося, що у мережі показали, як українські спецназівці провели навчання в рамках підготовки до участі у практичній частині багатонаціональних навчань Flaming Sword 2018. Відповідні фотографії були опубліковані на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
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