У мережі показали вражаючі навчання українських спецназівців (фото)

Український спецназ провів навчальні заняття

У мережі показали, як українські спецназівці провели навчання в рамках підготовки до участі у практичній частині багатонаціональних навчань Flaming Sword 2018. Відповідні фотографії були опубліковані на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Фото: Навчання спецназу (facebook.com/usofcom)

"Відпрацювання дій в умовах ведення ближнього бою в місті (CQB). Бійці СЗГ ЗС України продовжують підготовку до практичної фази багатонаціональних навчань Flaming Sword 2018", - сказано в повідомленні.

Фото: Навчання спецназу ((facebook.com/usofcom)

Вчення Flaming Sword 2018 організовує НАТО. Вони відбудуться на території Литви та Латвії. У програмі заявлено проведення багатонаціональних навчань підрозділів ССО НАТО та країн-партнерів.

Скріншот поста (facebook.com/usofcom)

Нагадаємо, що українські десантники зайняли перше місце на марш-кидку в Британії.

За 23 години військові пройшли майже 90 км в Шотландії. У команді десантників було шість учасників АТО. Їх них троє – діючі офіцери ЗСУ, двоє звільнених у запас і представник Нацгвардії.

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