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В сети показали впечатляющие учения украинских спецназовцев (фото)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 22:25
Фото: Учения спецназа (facebook.com/usofcom)
Фото: Учения спецназа (facebook.com/usofcom)

Украинский спецназ провел учебные занятия

В сети показали, как украинские спецназовцы провели учения в рамках подготовки к участию в практической части многонациональных учений Flaming Sword 2018. Соответствующие фотографии были опубликованы на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины.

 

Фото: Учения спецназа (facebook.com/usofcom)

"Отработка действий в условиях ведения ближнего боя в городе (CQB). Бойцы ССО ВС Украины продолжают подготовку к практической фазе многонациональных учений Flaming Sword 2018", - сказано в сообщении.

 

Фото: Учения спецназа ((facebook.com/usofcom)

Учения Flaming Sword 2018 организовывает НАТО. Они состоятся на территории Литвы и Латвии. В программе заявлено проведение многонациональных учений подразделений ССО НАТО и стран-партнеров.

Скриншот поста (facebook.com/usofcom)

Напомним, что украинские десантники заняли первое место на марш-броске в Британии.

За 23 часа военные прошли почти 90 км в Шотландии. В команде десантников было шесть участников АТО. Их них трое – действующие офицеры ВСУ, двое уволенных в запас и представитель Нацгвардии. 

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Теги: учения, спецназ, военные
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