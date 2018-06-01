В Николаеве маршрутка на ходу потеряла колесо (видео)

О ЧП сообщил очевидец

В сети опубликовали видео, на котором показано, что у маршрутки в Николаеве на ходу отвалилось колесо. Транспорт следует по маршруту микрорайон Северный – завод Океан, отмечает очевидец ЧП.

Инцидент произошел 1 июня в районе междугороднего автовокзала, передает "НикВести". При этом само колесо, по словам очевидца, отлетело от маршрутки более чем на 10 метров.

Отмечается, что данная маршрутка обслуживается предприятием "Пик".

Напомним, что 31 мая в Киеве у маршрутки №32 на ходу отвалилось колесо. Авария произошла возле метро "Нивки". Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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