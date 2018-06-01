У Миколаєві маршрутка на ходу втратила колесо (відео)

Про НП повідомив очевидець

В мережі опублікували відео, на якому показано, що у маршрутки в Миколаєві на ходу відвалилося колесо. Транспорт прямує за маршрутом мікрорайон Північний – завод Океан, зазначає очевидець ПП.

Інцидент стався 1 червня в районі міжміського автовокзалу, передає "НикВести". При цьому саме колесо, за словами очевидця, відлетіло від маршрутки більш ніж на 10 метрів.

Відзначається, що дана маршрутка обслуговується підприємством "Пік".

Нагадаємо, що 31 травня в Києві у маршрутки №32 на ходу відвалилося колесо. Аварія сталася біля метро "Нивки". Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

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