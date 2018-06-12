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Интервью

В Николаевской области фуры уничтожили мост через Ингул

STYLERLIFE        12.06.2018 - 09:45
Фото: Пересадовский мост (zugunder.com)
Фото: Пересадовский мост (zugunder.com)

Недавно мост только отремонтировали

В Николаевской области перегруженные многотонные фуры обвалили Пересадовский мост через реку Ингул. Об этом сообщил советник главы Николаевской областной государственной администрации Андрей Сенченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Советник главы Николаевской областной государственной администрации Андрей Сенченко рассказал о том, что фуры, которые ездят с перегрузкой, обвалили Пересадовский мост через реку Ингул.

"Недобросовестные водители грузовиков, которые ездят с перегрузкой, начали объезжать пункты контроля окольными путями и "утопили" многострадальный Пересадовский мост", – написал Сенченко.

 

Фото: Мост через Ингул (facebook.com/senchenko.andre)

Он отметил, что помочь в решении проблемы вызвались военные 91 бригады, которые помогли организовать альтернативный мост, а водолазы МСЧ занялись откачкой воды.

"Сейчас соответствующие службы включились в оперативное решение проблемы, военные развернули альтернативный мост, а водолазы МЧС занялись откачиванием воды", – говорится в сообщении Сенченко.

Известно, что Пересадовский мост уже не первый раз обваливается. Причина частых обвалов – перегруженные многотонные фуры, которые по нему ездят. Этот мост не предназначен для такой нагрузки. Местные чиновники регулярно ремонтируют мост и последний раз ремонт проводился в мае этого года.

Скриншот поста (facebook.com/senchenko.andre)

Кстати, мы недавно писали о том, что мост Метро в Киеве может рухнуть.

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Теги: мост, фура, Николаев
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