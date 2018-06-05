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Мост Метро в Киеве может рухнуть: эксперт предупредил об опасности

STYLERLIFE        05.06.2018 - 13:25
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Мост необходимо реконструировать

В Киеве "в любой момент" может обвалиться Мост Метро. Такое заявление сделал соавтор проекта моста Георгий Росновский в интервью изданию "Громадське радіо".

"Этот мост должен простоять 100 лет, если за ним следить. Но он уже через 30 лет начал вызывать опасения. Обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии", - сообщил специалист.

"Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали", - объяснил он.

Проектировщик уверен, что капитальный ремонт моста уже не поможет, необходимо провести реконструкцию.

"Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать некоторые конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня есть такой проект. Да, уже десять лет, как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно он под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что Мост Метро может рухнуть в любой момент совершенно неожиданно", - отметил эксперт.

"Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам.  И еще один показатель: когда испытывали мост-метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - рассказал он.

Напомним, Мост Метро -  один из мостов через Днепр в Киеве, и первый метромост в столице. Он вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановским, Левобережным, Воскресенкоим, Лесным массивами и Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.

Ранее сообщалось, что в Киеве началась реконструкция Шулявского путепровода.

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Теги: мост, Киев, метро, реконструкция
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