Міст Метро в Києві може обвалитися: експерт попередив про небезпеку

Міст необхідно реконструювати

У Києві "у будь-який момент" може обвалитися Міст Метро. Таку заяву зробив співавтор проекту мосту Георгій Росновський в інтерв'ю виданню "Громадське радіо".

"Цей міст повинен простояти 100 років, якщо за ним стежити. Але він вже через 30 років почав викликати побоювання. Обстеження показало, що там багато тріщин і арматура в поганому стані", - повідомив фахівець.

"Чому все це відбувається? Під час будівництва дві напіварки стягують стяжкою, в якій знаходяться напружені пучки арматур, так от ці пучки арматур як слід не ізолювали", - пояснив він.

Проектувальник впевнений, що капітальний ремонт мосту вже не допоможе, необхідно провести реконструкцію.

"Для цього потрібно потихеньку розбирати дорогу авторуху, розбирати деякі конструкції, і замість двох смуг робити по три смуги. У мене є такий проект. Так, вже десять років, як заборонили рух по мосту важкого транспорту, але все одно він під загрозою. У мене є інші матеріали обстеження, де чітко написано, що Міст Метро може впасти в будь-який момент абсолютно несподівано", - зазначив експерт.

"Почне в одному місці, і, як доміно, піде по всіх прольотах. І ще один показник: коли випробовували міст-метро, давали колосальне, максимальне навантаження, і опускання шарнірів було на 3 см, прибирали навантаження, було – нуль. А зараз шарнір опустився на 23 см і не піднімається", - розповів він.

Нагадаємо, Міст Метро - один з мостів через Дніпро в Києві, і перший метроміст в столиці. Він разом з Русанівським мостом з'єднує правобережну частину Києва з Русанівським, Лівобережним, Воскресенським, Лісовими масивами і Гідропарком. На правому березі Дніпра міст завершує станція "Дніпро" Київського метрополітену.

Раніше повідомлялося, що в Києві почалася реконструкція Шулявського шляхопроводу.

Термінова новина за 4 червня (відео: РБК-Україна)