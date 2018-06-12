У Миколаївській області фури знищили міст через Інгул

Нещодавно міст тільки відремонтували

У Миколаївській області перевантажені багатотонні фури обвалили Пересадовський міст через річку Інгул. Про це повідомив радник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Андрій Сенченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Радник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Андрій Сенченко розповів про те, що фури, які їздять з перевантаженням, обвалили Пересадовський міст через річку Інгул.

"Недобросовісні водії вантажівок, що їздять з перевантаженням, почали об'їжджати пункти контролю обхідними шляхами і "втопили" багатостраждальний Пересадовський міст", – написав Сенченко.

Фото: Міст через Інгул (facebook.com/senchenko.andre)

Він зазначив, що допомогти у вирішенні проблеми зголосилися військові 91 бригади, які допомогли організувати альтернативний міст, а водолази МНС зайнялися відкачуванням води.

"Зараз відповідні служби включилися в оперативне рішення проблеми, військові розгорнули альтернативний міст, а водолази МНС зайнялися відкачуванням води", – йдеться в повідомленні Сенченко.

Відомо, що Пересадовський міст вже не перший раз обвалюється. Причина частих обвалів – перевантажені багатотонні фури, які по ньому їздять. Цей міст не призначений для такого навантаження. Місцеві чиновники регулярно ремонтують міст і останній раз ремонт проводився в травні цього року.

Скріншот поста (facebook.com/senchenko.andre)

До речі, ми нещодавно писали про те, що міст Метро в Києві може обвалитися.

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