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"Никому не отдадим!" Полякова в вышиванке подбодрила украинцев мощной речью о Родине

Автор: Styler

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно вернулся из отпуска на Шри-Ланке и заявила, что будет оставаться дома и переживать вместе с украинцами сложные для страны времена, обратилась к соотечественникам с мощной и проникновенной речью.

Слова поддержки для Украины и ее жителей артистка оставила на странице в Instagram.

Полякова предстала перед подписчиками в вышиванке и с микрофоном, с венком на голове.

"Я верю в Украину! Я верю в украинцев! Вместе мы сила! Мы хотим мира! Мы хотим жить, работать и любить, на своей земле! У нас своя история, своя культура, свой язык, своя территория, и своя независимая страна, и мы ее никому не отдадим! С нами правда!" - написала она.

Оля Полякова выказала поддержку родной Украине (instagram.com/polyakovamusic)

Под постом за пару часов собралось более 23 000 лайков и около 500 комментариев со словами благодарности и поддержки друг друга и Украины.

К слову, на слова коллеги отреагировала Ирина Федышин и разделила мнение Поляковой.

Напомним, что украинские звезды массово высказались об агрессии России и президента РФ Владимира Путина и поддержали украинцев и Украину.

Украинский футболист и футбольный тренер Андрей Шевченко поддержал соотечественников своим ярким обращением с мотивационной речью.

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Оля Полякова